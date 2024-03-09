Кислиця в ООН пояснив причину постійних атак РФ на Одещину
Обравши Одесу однією з головних цілей для авіаударів, росіяни намагаються зірвати функціонування морського коридору, створеного ВМС України після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи
Про це завив у п’ятницю постпред України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки, передає Укрінформ.
"Спроби Росії шантажувати міжнародну спільноту виходом з ініціативи провалилися, – пояснив Кислиця. – Однак Україна… попри війну, запустила морський коридор і продовжує посилювати його ефективність".
За словами Кислиці, з серпня 2023 року з портів "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ" було експортовано майже 30 млн тонн вантажів до 42 країн світу. З них понад 8 млн тонн – лише в лютому. 80% відвантажень становить аграрна продукція.
Фактично експорт з українських чорноморських портів досяг рівня, який можна порівняти з тим, що був до повномасштабного вторгнення, зазначив постпред.
"Російський Чорноморський флот, чисельність якого постійно скорочується, більше не наважується з'являтися в північно-західній частині Чорного моря, не кажучи вже про його здатність блокувати українські порти", – наголосив Кислиця.
Все, що залишається Росії, – це запускати ракети, намагаючись залякати Україну та наших торговельних партнерів, сказав він, наголосивши на важливості посилення протиповітряної оборони портів.
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- Увечері 7 березня російська армія знову запустила ударні безпілотники з Чорного моря на південь України. В Одеській області є влучання в інфраструктурний об'єкт.
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