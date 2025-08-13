Команда Зеленського намагається вплинути на Трампа перед його зустріччю з Путіним, - Axios
Президент Володимир Зеленський й українська команда намагаються вплинути на погляди Дональда Трампа перед його самітом з диктатором Володимиром Путіним. Натомість у США кажуть, що риторика американського лідера може здаватися проросійською, бо той таким чином хоче досягти угоди
Про це йдеться в матеріалі Axios.
"Зеленський применшує останні успіхи Росії та веде переговори з лідерами Європи та інших країн, щоб убезпечити від несприятливого результату в Алясці", – пишуть журналісти.
Зазначено, що український президент і європейські лідери стурбовані тим, що Трамп 15 серпня може погодитися на вимоги Путіна щодо війни в Україні.
"На цей момент ніхто не знає, що Трамп хоче отримати від Путіна в п'ятницю. Ми не знаємо, який вплив ми можемо мати на Трампа, але ми повинні продовжувати намагатися", – розповів український чиновник.
Водночас американські посадовці кажуть: якщо риторика глави Білого дому часом звучить проросійською, то це через його переконання, що подібні публічні заяви допоможуть йому досягти угоди з Кремлем.
Джерело Axios стверджує: Трамп "розлючений на Путіна". За його словами, навіть якщо зусилля Штатів у врегулюванні війни зазнають невдачі, Вашингтон продовжить продавати зброю державам НАТО для Києва.
"Загальна думка протягом декількох місяців полягає в тому, що завтра ми можемо збити російську економіку. Є більше способів зруйнувати Україну. Але якби йому довелося вибрати сторону, він би почав руйнувати російську економіку", – додав співрозмовник.
У РФ заявили, що її вимоги не змінилися
Заступник речника російського МЗС Олексій Фадєєв 13 серпня заявив, що позиція Москви щодо врегулювання в Україні не змінилися, і Москва вимагає гарантію про невступ Києва до НАТО та визнання російськими Луганщину, Донеччину, Запоріжжя, Херсонщину й анексований Крим.
"Позиція Росії залишається незмінною, і вона була озвучена в цьому самому залі трохи більше року тому, 14 червня 2024 року", – сказав Фадєєв, цитує Reuters.
- Зустріч Володимира Путіна й Дональда Трампа відбудеться 15 серпня на Алясці в місті Анкоридж, ймовірно, на американській військовій базі. Але перед цим високопосадовці США, України та європейських країн мають провести переговори, щоб узгодити спільні позиції.
- Зеленський сказав, що майбутня зустріч лідера США й диктатора РФ може бути важливою лише для двосторонніх відносин держав – нічого про Україну вони прийняти не можуть.
- 13 серпня Зеленський прибув у Берлін: у нього буде двостороння зустріч із федеральним канцлером Фрідріхом Мерцем, потім вони разом візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Рютте та президентом США Трампом.
