Команда Зеленського намагається вплинути на Трампа перед його зустріччю з Путіним, - Axios

Про це йдеться в матеріалі Axios.

"Зеленський применшує останні успіхи Росії та веде переговори з лідерами Європи та інших країн, щоб убезпечити від несприятливого результату в Алясці", – пишуть журналісти.

Зазначено, що український президент і європейські лідери стурбовані тим, що Трамп 15 серпня може погодитися на вимоги Путіна щодо війни в Україні.

"На цей момент ніхто не знає, що Трамп хоче отримати від Путіна в п'ятницю. Ми не знаємо, який вплив ми можемо мати на Трампа, але ми повинні продовжувати намагатися", – розповів український чиновник.

Водночас американські посадовці кажуть: якщо риторика глави Білого дому часом звучить проросійською, то це через його переконання, що подібні публічні заяви допоможуть йому досягти угоди з Кремлем.

Джерело Axios стверджує: Трамп "розлючений на Путіна". За його словами, навіть якщо зусилля Штатів у врегулюванні війни зазнають невдачі, Вашингтон продовжить продавати зброю державам НАТО для Києва.

"Загальна думка протягом декількох місяців полягає в тому, що завтра ми можемо збити російську економіку. Є більше способів зруйнувати Україну. Але якби йому довелося вибрати сторону, він би почав руйнувати російську економіку", – додав співрозмовник.

У РФ заявили, що її вимоги не змінилися

Заступник речника російського МЗС Олексій Фадєєв 13 серпня заявив, що позиція Москви щодо врегулювання в Україні не змінилися, і Москва вимагає гарантію про невступ Києва до НАТО та визнання російськими Луганщину, Донеччину, Запоріжжя, Херсонщину й анексований Крим.

"Позиція Росії залишається незмінною, і вона була озвучена в цьому самому залі трохи більше року тому, 14 червня 2024 року", – сказав Фадєєв, цитує Reuters.