Командири ще два роки тому переконували Умєрова створити "Лінію Дронів", розмова тривала півночі, - Шабунін

Командири ще два роки тому переконували Умєрова створити "Лінію Дронів", розмова тривала півночі, - Шабунін

Анатолій Буряк
2 листопада, 2025 неділя
16:04
Війна з Росією Рустем Умєров

Сержант 43-ої ОМБр ЗСУ, голова правління "Центру протидії корупції" (ЦПК) Віталій Шабунін привітав відкриття 15 тисяч вакансій у Силах безпілоотних систем (СБС) й розповів відомі йому подробиці створення української "Лінії Дронів"

Зміст

Про це громадський активіст і військовослужбовець написав у себе на фейсбуці у неділю, 2 листопада 2025 року.

"Пізня осінь 2023 року. Командири кількох найефективніших підрозділів БПЛА розʼяснють тодішньому міністру оборони концепцію "Лінії Дронів". Півночі досвідчені командири доводять Умєрову, що "Лінія Дронів" – найефективніше, що Україна може протиставити значно чисельнішому ворогу на ЛБЗ. Міністру презентують не просто концепцію, а готовий план розгортання, доктрину застосування, логіку забезпечення, на картах малюють, як це має виглядати на фронті", - розповів Шабунін.

За його словами, в організації даної зустрічі він був задіяний особисто.

"Організувати ту зустріч зайняло в мене місяць. Я покладав на неї колосальні надії. З часом стало зрозуміло – я дарма витратив дорогоцінний час крутих командирів. "Лінію Дронів", яку придумали круті командири, тоді просували чи не всі, хто хоч якось комунікував з владою", - зазначив Шабунін.

Після того як пропозиція командирів підрозділів БПЛА, як стверджує керівник ЦПК, не знайшла належного відгуку в міністра Умєрова, минув ще один рік перш ніж ідею повністю підтримав президент Володимир Зеленський.

"Я щасливий, що комусь (знаю кому) вдалося продавити цю ідею. Ті лобісти були мудрішим від мене і одразу поставили на правильного стейкхолдера (а не бездарного Умєрова). Рік після тієї зустрічі знадобився, щоб переконати президента запустити "Лінію Дронів". Країна втратили цілий рік!", - заявив Шабунін.

"Те, що Мадяр так круто робить зараз, мало робитися два роки тому. Як би почали тоді, припускаю, що зараз ситуація на ЛБЗ (лінії бойового зіткнення - ред.) була би іншою", - підсумував керівник ЦПК.

Умєров очолював Міноборони протягом майже двох років - з вересня 2023-го по липень 2025-го, й, за оцінкою директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергія Згурця, "не займався Міноборони, а більше зовнішньополітичною діяльністю".

18 липня політик отримав посаду секретаря РНБО.

Офіційний початок "Лінії Дронів"

Президент у лютому 2025 року підтримав проєкт. "Досвід найкращих буде масштабуватися", - заявив тоді Зеленський.

20 червня 2025 року в Україні створили нову військову структуру - угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ, що об’єднує військові частини СБС і "Лінії дронів". Його очолив воїн-доброволець, командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

15 тисяч вакансій

30  жовтня 2025 року "Мадяр" оголосив про набір 15 тисяч нових військовослужбовців СБС.

За перші 2,5 доби наробу, за даними командувача СБС, надійшло 2125 заявок.

