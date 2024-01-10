Кожен має вміти захистити країну, РФ нікуди не дінеться після перемоги, - ротний 92-ї ОШБр Федоренко
Командир роти ударних БПЛА 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко вважає, що в Україні має бути підхід до проходження військової служби й військового вишколу за принципом Ізраїлю
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Нам потрібно побороти вибірковість. Є закон, і перед законом мають бути рівні всі. Наразі в цьому напрямі ведуться конкретні кроки, починаючи з заміни голів центрів військової комплектації, які не були чесні, і завершуючи впорядкуванням законодавства. Ми маємо розуміти, що навіть після перемоги РФ нікуди не дінеться. І пройде час, коли вони намагатимуться повторити щось подібне", - зауважив Федоренко.
За словами командира роти ударних БПЛА 92-ї окремої штурмової бригади, РФ має наміри руйнувати не тільки себе, а все навколо себе.
"Саме тому в Україні має бути підхід до проходження військової служби й військової підготовки за принципом Ізраїлю. Коли кожен громадянин України може й має вміти захистити свою країну. І це не значить, що всі будуть воювати. Це значить, що всі будуть мати спеціальні знання, які в разі необхідності допоможуть захистити Україну", - наголосив Федоренко.
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