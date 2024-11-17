Критичних пошкоджень енергетика не зазнала: нардеп Нагорняк про наслідки масованої атаки РФ по Україні
Сергій Нагорняк народний депутат фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг розповів про наслідки для енергетики масованої атаки РФ по Україні 17 листопада
Про це інформує Telegram-канал "Київ24".
"Путін не досяг тієї мети, щоб погрузити Україну в темряву", - наголосив нардеп.
За словами Нагорняка, Україна, з енергетичної точки зору, легко відбулась після сьогоднішньої масованої атаки. Критичних пошкоджень енергетика не зазнала.
"Регіонально, так, дійсно, Одеса, Одеська область, Львівщина, Рівненщина і Волинь частково зазнали уражень. Але, я думаю, протягом двох-трьох діб енергетики відновлять роботу, і ми повернемося до звичного ритму життя", - додав він.
На переконання нардепа, найбільш критичні втрати, після російської атаки, саме серед мирного населення.
"Єдине із сьогоднішньої атаки, що критичне, це те, що загинули мирні люди на і Дніпропетровщині, і в інших регіонах країни. Це найкритичніше із сьогоднішньої атаки. А залізо й метал ми відновимо, і енергетику відновимо також", - підсумував він.
- Нагадаємо, уранці 17 листопада російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну. Для комбінованого удару ворог застосував ударні безпілотники, а також крилаті й балістичні ракети. Під ударом опинилися енергооб'єкти в низці регіонів. Сили оборони України збили 144 повітряних цілей, зокрема, 102 ракет та 42 БПЛА.
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