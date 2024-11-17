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Критичних пошкоджень енергетика не зазнала: нардеп Нагорняк про наслідки масованої атаки РФ по Україні

Марія Науменко
17 листопада, 2024 неділя
16:18
Війна з Росією Сергій Нагорняк

Сергій Нагорняк народний депутат фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг розповів про наслідки для енергетики масованої атаки РФ по Україні 17 листопада

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Про це інформує Telegram-канал "Київ24".

"Путін не досяг тієї мети, щоб погрузити Україну в темряву", - наголосив нардеп.

За словами Нагорняка, Україна, з енергетичної точки зору, легко відбулась після сьогоднішньої масованої атаки. Критичних пошкоджень енергетика не зазнала.

"Регіонально, так, дійсно, Одеса, Одеська область, Львівщина, Рівненщина і Волинь частково зазнали уражень. Але, я  думаю, протягом двох-трьох діб енергетики відновлять роботу, і ми повернемося до звичного ритму життя", - додав він.

На переконання нардепа, найбільш критичні втрати, після російської атаки, саме серед мирного населення.

"Єдине із сьогоднішньої атаки, що критичне, це те, що загинули мирні люди на і Дніпропетровщині, і в інших регіонах країни. Це найкритичніше із сьогоднішньої атаки. А залізо й метал ми відновимо, і енергетику відновимо також", - підсумував він.

  • Нагадаємо, уранці 17 листопада російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну. Для комбінованого удару ворог застосував ударні безпілотники, а також крилаті й балістичні ракети. Під ударом опинилися енергооб'єкти в низці регіонів. Сили оборони України збили 144 повітряних цілей, зокрема, 102 ракет та 42 БПЛА.
     
Теги:
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Одеса
Одещина
Дніпропетровщина
Рівненщина
Військові новини
Економіка
Енергетика
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