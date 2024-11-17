Критичних пошкоджень енергетика не зазнала: нардеп Нагорняк про наслідки масованої атаки РФ по Україні

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"Путін не досяг тієї мети, щоб погрузити Україну в темряву", - наголосив нардеп.

За словами Нагорняка, Україна, з енергетичної точки зору, легко відбулась після сьогоднішньої масованої атаки. Критичних пошкоджень енергетика не зазнала.

"Регіонально, так, дійсно, Одеса, Одеська область, Львівщина, Рівненщина і Волинь частково зазнали уражень. Але, я думаю, протягом двох-трьох діб енергетики відновлять роботу, і ми повернемося до звичного ритму життя", - додав він.

На переконання нардепа, найбільш критичні втрати, після російської атаки, саме серед мирного населення.

"Єдине із сьогоднішньої атаки, що критичне, це те, що загинули мирні люди на і Дніпропетровщині, і в інших регіонах країни. Це найкритичніше із сьогоднішньої атаки. А залізо й метал ми відновимо, і енергетику відновимо також", - підсумував він.