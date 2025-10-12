Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Куди ЗСУ битимуть "Томагавками", наскільки ефективними є українські дрони-перехоплювачі та за яких умов Україна висуне Трампа на Нобелівську премію: що Зеленський сказав Fox News

Куди ЗСУ битимуть "Томагавками", наскільки ефективними є українські дрони-перехоплювачі та за яких умов Україна висуне Трампа на Нобелівську премію: що Зеленський сказав Fox News

Анатолій Буряк
12 жовтня, 2025 неділя
23:56
Війна з Росією Володимир Зеленський під час спілкування з Fox News (12.10.2025)

Ввечері у неділю, 12 жовтня 2025 року, глава держави Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу Fox News, в якому зупинився на тому, якої допомоги наразі потребує Україна для захисту від Росії та перемоги над країною-агресоркою

Зміст

Повна майже 30-хвилинна версія розмови розміщена його пресслужбою на YouTube.

Цілі для "Томагавків"

Як наголосив Зеленський, відповідне рішення Трампом ще не схвалено, хоча підготовка до нього ведеться. "Ми працюємо над цим. І я чекаю на рішення президента. Так, звісно, ми розраховуємо на такі рішення, але побачимо", - зазначив глава держави.

Якщо ж президент Сполучених Штатів зрештою надасть Україні далекобійні дозвукові крилаті ракети "Томагавк", Україна застосовуватиме їх для ударів по військових цілях, до яких, зокрема, на даний час можна віднести й російські нафтопереробні заводи (НПЗ).

Читайте також: Борис Джонсон: якщо Коаліція охочих зараз не введе війська до України, вона стане Коаліцією очікуючих

"Росіяни продають енергоносії, отримують гроші, вкладають їх у військову сферу. Для нас - це військові цілі. Тому я думаю, найважливіше зменшити здатність Росії продовжувати таку тривалу війну… Якщо ми говоримо про далекобійні удари, то говоримо виключно про військові цілі", - пояснив Зеленський.

Інвестиції у виробництво дронів-перехоплювачів

З цим питанням американці теж можуть допомогти українцям, каже президент:

"Зараз відсоток успішного знищення "шахедів" - 68%. Але ця ефективність зростатиме. Питання у грошах, і це реальна проблема, бо потрібне фінансування".

Що треба щоб Україна висунула Дональда Трампа на Нобелівську премію миру

"Я думаю, ми будемо дуже раді висунути президента Трампа на Нобелівську премію миру, якщо він натисне на Путіна і зупинить його. Якщо посадить Путіна за стіл переговорів, якщо зупинить ці вбивства… У такому разі ми, безумовно, висунемо його кандидатуру і з гордістю привітаємо його", - заявив український президент. 

Читайте також: Нобель миру за мужність: як Марія Коріна Мачадо стала символом боротьби у Венесуелі

 

