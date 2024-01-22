Кулеба: Чим більше снарядів для України, тим менші втрати. Чим довший радіус їх дії, тим коротшою буде війна

Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України.

"Зміцнення ППО залишається пріоритетом. "Патріоти", NASAMS, IRIS-T та SAMP-T - це абревіатури, які рятують цілі міста та тисячі людських життів. Закликаю також прискорити постачання артилерійських снарядів, дронів усіх типів і далекобійних ракет із радіусом у 300+ кілометрів. Чим більше снарядів, тим менші втрати; чим довший радіус, тим коротшою буде війна", - заявив Дмитро Кулеба.

Глава МЗС України також наголосив на потребі створення спільного простору європейських оборонних індустрій та європейського оборонного хабу в Україні. Та привітав історичне рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС.

"Ми маємо зберігати темп, проводячи скрінинг законодавства та готуючи переговорну рамку. Ми розраховуємо, що вона буде затверджена якомога швидше, одразу ж після оцінки Єврокомісією у найближчі місяці впровадження Україною чотирьох кроків, що дозволить нам провести першу міжурядову конференцію вже у першій половині цього року", - підкреслив глава МЗС України.

Дмитро Кулеба нагадав про важливість схвалення 1 лютого Європейською Радою програми довгострокового фінансування України у розмірі 50 млрд євро.

Також він зауважив, що Росія досі має змогу отримувати деякі технології та обладнання, включно з чіпами та мікросхемами, які використовує для виробництва зброї.

Тож міністр закордонних справ України висловив сподівання щодо швидкого затвердження наступного пакету санкцій проти Росії, а також успішного проведення роботи із пошуку механізмів використання заморожених активів Росії для відновлення України.