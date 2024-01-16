Кулеба: Якщо Захід не в змозі зупинити Росію в Україні, то кого ще він може зупинити в інших частинах світу?

Про це він розповів в інтерв'ю ABC News.

Після того, як адміністрація президента США Джо Байдена та республіканці у палаті представників не досягли ширшої угоди про фінансування, яка включала б додаткові 60 млрд доларів допомоги у сфері безпеки для оборони України, Кулеба заявив, що більше грошей для України потенційно дозволить уникнути прямої конфронтації між НАТО та Росією, в яку американські війська будуть змушені втрутитися.

"Якою б зараз не була ціна підтримки України, ціна налагодження безладу у світі, якщо Україна програє, буде набагато, набагато вищою", - сказав він.



Міністр також попередив Штати та їхніх союзників про те, який сигнал надішле іншим супротивникам перемога Росії в Україні.

"Якщо Захід не в змозі зупинити Росію в Україні, то кого ще він може зупинити в інших частинах світу?" - запитав Кулеба.



Однак він пообіцяв, що Україна ніколи не поступиться Росії, і заявив, що "навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо боротися лопатами, тому що на карту для України поставлено існування цієї нації".



Під тиском думки про те, що колись Україні доведеться вести переговори з Росією, Кулеба виключив будь-які переговори з режимом Путіна, доки Україна не опиниться в набагато сильнішій позиції на полі бою.

Він визнав, що російські військові "засвоїли свої уроки" і тепер "набагато краще пристосовані до цієї війни", але передбачив "більше поразок" Росії цього року.



Український голова МЗС визнав, що війна була важкою, але відкинув думку про те, що президент Росії Володимир Путін тепер виглядає сильнішим після невдалого контрнаступу України влітку.

"Гітлер багато років прикидався дуже сильним, і ми всі знаємо, чим це закінчилося", - сказав Кулеба.

На початку сезону праймеріз Республіканської партії міністр закордонних справ України заявив, що не хоче, щоб Україна займала важливе місце в американських передвиборчих дебатах, додавши, що він сподівається, що Україна буде «темою, яка об’єднує, а не роз’єднує».

Колишній президент від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що припинить допомогу Україні.

Видання зазначило, що протягом останніх місяців Україна постійно запускала вибухові безпілотники по цілях у межах міжнародно визнаних кордонів Росії. Кулеба відмовився прямо коментувати ці атаки, однак натякнув, що Київ намагається показати, що війна в Україні негативно впливає на РФ.

"Президент Путін повинен пояснити своїм людям, чому все це відбувається. Я думаю, що корисно час від часу змушувати їх (жителів Росії – ред.) усвідомлювати, що реальність за межами їхніх телевізорів відрізняється і може бути набагато, набагато гіршою, ніж їхня пропаганда", - сказав міністр закордонних справ.

Крім того, Кулеба пообіцяв американській громадськості, що "все, що ви нам даєте, буде використано з найкращою метою, щоб ця війна якнайшвидше закінчилася перемогою України".