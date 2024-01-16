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Війна з Росією: хроніка
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Кулеба: Якщо Захід не в змозі зупинити Росію в Україні, то кого ще він може зупинити в інших частинах світу?

16 січня, 2024 вiвторок
06:57
Війна з Росією Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попередив, що "час спливає" для того, щоб конгрес США ухвалив нову угоду про фінансування для збільшення військової допомоги Україні, і запевнив, що країна ніколи не поступиться Росії

Про це він розповів в інтерв'ю ABC News.

Після того, як адміністрація президента США Джо Байдена та республіканці у палаті представників не досягли ширшої угоди про фінансування, яка включала б додаткові 60 млрд доларів допомоги у сфері безпеки для оборони України, Кулеба заявив, що більше грошей для України потенційно дозволить уникнути прямої конфронтації між НАТО та Росією, в яку американські війська будуть змушені втрутитися.

"Якою б зараз не була ціна підтримки України, ціна налагодження безладу у світі, якщо Україна програє, буде набагато, набагато вищою", - сказав він.

Міністр також попередив Штати та їхніх союзників про те, який сигнал надішле іншим супротивникам перемога Росії в Україні.

"Якщо Захід не в змозі зупинити Росію в Україні, то кого ще він може зупинити в інших частинах світу?" - запитав Кулеба.

Однак він пообіцяв, що Україна ніколи не поступиться Росії, і заявив, що "навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо боротися лопатами, тому що на карту для України поставлено існування цієї нації".


Під тиском думки про те, що колись Україні доведеться вести переговори з Росією, Кулеба виключив будь-які переговори з режимом Путіна, доки Україна не опиниться в набагато сильнішій позиції на полі бою.

Він визнав, що російські військові "засвоїли свої уроки" і тепер "набагато краще пристосовані до цієї війни", але передбачив "більше поразок" Росії цього року.

Український голова МЗС визнав, що війна була важкою, але відкинув думку про те, що президент Росії Володимир Путін тепер виглядає сильнішим після невдалого контрнаступу України влітку.

"Гітлер багато років прикидався дуже сильним, і ми всі знаємо, чим це закінчилося", - сказав Кулеба.

На початку сезону праймеріз Республіканської партії міністр закордонних справ України заявив, що не хоче, щоб Україна займала важливе місце в американських передвиборчих дебатах, додавши, що він сподівається, що Україна буде «темою, яка об’єднує, а не роз’єднує».

Колишній президент від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що припинить допомогу Україні.

Видання зазначило, що протягом останніх місяців Україна постійно запускала вибухові безпілотники по цілях у межах міжнародно визнаних кордонів Росії. Кулеба відмовився прямо коментувати ці атаки, однак натякнув, що Київ намагається показати, що війна в Україні негативно впливає на РФ.

"Президент Путін повинен пояснити своїм людям, чому все це відбувається. Я думаю, що корисно час від часу змушувати їх (жителів Росії – ред.) усвідомлювати, що реальність за межами їхніх телевізорів відрізняється і може бути набагато, набагато гіршою, ніж їхня пропаганда", - сказав міністр закордонних справ.

Крім того, Кулеба пообіцяв американській громадськості, що "все, що ви нам даєте, буде використано з найкращою метою, щоб ця війна якнайшвидше закінчилася перемогою України".

  • 16 листопада сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 19 січня 2024 року без фінансування підтримки України та Ізраїлю.
  • Водночас 7 грудня сенат США провалив процедурне голосування за початок роботи над законодавством про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму близько 106 мільярдів доларів
  • Байден 22 грудня підписав Акт про асигнування на національну оборону, який передбачає рекордні $886 млрд на оборонні потреби у 2024-му фіскальному році.
  • 7 січня у Конгресі уклали угоду на $1,59 трлн для фінансування уряду протягом поточного року, але якщо вони не зможуть прийняти її до 19 січня, частина федерального уряду почне припиняти роботу.
Україна
Росія
Володимир Путін
Дмитро Кулеба
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