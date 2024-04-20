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Головна Війна з Росією Лавров назвав Швейцарію "відверто ворожою" до РФ державою

Лавров назвав Швейцарію "відверто ворожою" до РФ державою

20 квітня, 2024 субота
00:28
Війна з Росією Лавров

Швейцарія не може приймати мирну конференцію щодо війни в Україні, тому що з нейтральної держави перетворилась у "відверто ворожу"

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв’ю російським пропагандистам, пише "Європейська правда".

Лавров каже, що для Росії Швейцарія як майданчик для переговорного процесу щодо України "просто не підходить".

"Вона ніяка не нейтральна сторона, вона з нейтральної перетворилася на відверто ворожу", – додав він.

Голова російського МЗС знову відкинув запропоновану Україною "формулу миру" з 10 пунктів, але сказав, що Москва "поважає" позицію Китаю – який пропонував скликати "прийнятну" для Росії та України мирну конференцію (не уточнивши, якою вона може бути).

  • 26 лютого Швейцарія заявила про намір провести саміт щодо миру в Україні. У Кремлі сказали, що організовувати такий захід без РФ "несерйозно й навіть смішно".
  • 18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.
  • Глобальний саміт миру відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. Водночас повний список учасників наразі не оприлюднено.  

Теги:
Швейцарія
Сергій Лавров
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