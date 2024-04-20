Лавров назвав Швейцарію "відверто ворожою" до РФ державою

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв’ю російським пропагандистам, пише "Європейська правда".

Лавров каже, що для Росії Швейцарія як майданчик для переговорного процесу щодо України "просто не підходить".

"Вона ніяка не нейтральна сторона, вона з нейтральної перетворилася на відверто ворожу", – додав він.

Голова російського МЗС знову відкинув запропоновану Україною "формулу миру" з 10 пунктів, але сказав, що Москва "поважає" позицію Китаю – який пропонував скликати "прийнятну" для Росії та України мирну конференцію (не уточнивши, якою вона може бути).