Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Легіон "Свобода Росії" стверджує, що під час рейду в Білгородській та Курській областях знищив понад 600 військових РФ

Легіон "Свобода Росії" стверджує, що під час рейду в Білгородській та Курській областях знищив понад 600 військових РФ

18 березня, 2024 понедiлок
14:14
Війна з Росією легіон "Свобода Росії"

За кілька днів проведення рейду в Білгородській та Курській областях російські добровольці знищили та пошкодили сотні одиниць техніки російської армії, а також ліквідували понад 600 окупантів

Про це йдеться у повідомленні легіону "Свобода Росії" у Telegram.

"Кремлівські солдати деморалізовані масовою загибеллю своїх товаришів по службі, які стали безглуздими жертвами хворих путінських амбіцій", - наголошують російські добровольці.

За їхніми даними, станом на ранок 18 березня втрати армії РФ в Білгородській і Курській областях склали:

Особовий склад:

  • безповоротні втрати: 613 військовослужбовців;

  • санітарні втрати: 829 військовослужбовців;

  • узято в полон: 27 військовослужбовців.

Знищена техніка:

  • 7 танків (у т.ч. три Т-72, один Т-72БЗ)
  • 20 БМП (у т.ч. БМП-2, БМП-3)
  • 6 гаубиць Д-30
  • 4 БТР
  • 4 міномети
  • 2 МТ-12 "Рапіра"
  • 2 2С19 "Мста-С"
  • 2 БПЛА ZALA
  • 1 БМ 21 "Град"
  • 1 СПГ
  • 1 комплекс "Муром"
  • 1 станція РЕБ
  • 1 ретранслятор
  • 2 одиниці броньованих автомобілів техніки
  • 2 одиниці інженерної техніки (екскаватори)
  • 57 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої)

Виведена з ладу техніка:

  • 1 танк Т-80ПВМ
  • 1 танк Т-72
  • 1 БМП
  • 1 БМ 21 "Град"
  • 2 МТ-ЛБ
  • 1 Мста-Б
  • 1 ТОС-2
  • 1 БМ 21 "Град"
  • 1 2С1 "Гвоздика"
  • 1 станція РЕБ
  • 1 броньований автомобіль
  • 20 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої)

"Також знищено або пошкоджено місця зосередження особового складу, склади боєкомплекту, бліндажі, вежі з антенними комплексами, фортифікаційні споруди, камери відеоспостереження, станцію стільникового зв'язку, міст у населеному пункті Горьківський тощо", - зазначається в повідомленні.

Як зауважують в ЛСР, на тлі успішного рейду російських добровольців на територію РФ "найбільшої шкоди зазнав імідж Путіна як фігури, яка нібито може зберігати під контролем ситуацію в країні".

Що відомо про рейди російських добровольців

Уранці 12 березня бійці легіону "Свобода Росії" з російсько-українського кордону заявили, що йдуть визволяти Росію від диктатора Володимира Путіна. Військові Сибірського батальйону повідомили про запеклі бої на території РФ.

Російські добровольці у середу, 13 березня, продовжили рейд на територію Росії: вони закликали жителів Курщини та Білгородщини евакуюватися. Пізніше доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що на Курщині бойові зіткнення відбуваються вже за межами селища Тьоткіне.

Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що рейд бійців легіону "Свобода Росії" є викликом для Путіна та його оточення. На його думку, якщо хоч один батальйон РФ перейде на бік росіян, які воюють проти Путіна, може піти ланцюгова реакція по всій армії. 

13 березня російський диктатор Володимир Путін відреагував на атаки нібито України на територію Російської Федерації. Серед цілей, на думку диктатора, "якщо не зірвати, то завадити" виборам у РФ. Інша ціль, як вважає Путін – "отримати якийсь козир у можливому переговорному процесі: ну, ми вам повернемо це, а ви нам поверніть це".

14 березня доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що армія РФ перекинула резерви у Білгородську та Курську області та активно намагається витіснити підрозділи російських добровольців. Легіон "Свобода Росії" попередив місцевих про початок активних атак.

Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус і Сибірський батальйон вчергове закликали до термінової евакуації жителів Білгородської та Курської області.

Російський добровольчий корпус спростував фейкову інформацію про нібито знищення угрупування. Також РДК взяв у полон понад два десятки російських військових.

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що найближчими днями у Білгороді та області будуть зачинені торговельні центри, освітні заклади та дитячі садки.

У день "виборів" російські добровольці звернулись до російського диктатора Володимира Путіна із закликом вийти з ними на зв'язок для обговорення "майбутнього РФ без диктатури та авторитаризму".

Теги:
Росія
російська армія
Бєлгород
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Читайте також:
Російські добровольці
17 березня, 2024 неділя
Російські добровольці підняли свій прапор у селищі Козинка на Білгородщині
Дональд Трамп
18 березня, 2024 понедiлок
Трамп сподівається, що в разі перемоги на виборах йому не доведеться вирішувати, чи допомагати Україні зброєю
Придністров'я заявило про атаку дрона на військову частину в Тирасполі
17 березня, 2024 неділя
Спалено вертоліт: Придністров'я заявило про атаку дрона на військову частину
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.65
    Купівля 38.65
    Продаж 39.15
  • EUR
    Купівля 42.03
    Продаж 42.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
18 березня
15:34
Оновлено
путін
За версією російської ЦВК, Путін переобрався президентом РФ із понад 87% підтримки. Реакції світу
15:27
Apple iPhone 15
Apple домовляється з Google про використання у iPhone штучного інтелекту Gemini, - Bloomberg
14:58
психотерапевт
МОЗ заявило про значне збільшення кількості пацієнтів із ПТСР: як розпізнати симптоми
14:51
Ексклюзив
Карта бойових дій: Авдіївка
Ворог продовжує перекидати додаткові ресурси: полковник ЗСУ Селезньов про ситуацію на Авдіївському напрямку
14:41
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:35
сніг, мокрий сніг
Синоптикиня Наталка Діденко попередила про похолодання та мокрий сніг
14:25
Президент України Володимир Зеленський
Захист об'єктів критичної інфраструктури й будівництво фортифікацій: Зеленський провів засідання Ставки
14:18
КНДР, Північна Корея
Міноборони Південної Кореї оцінило обсяги боєприпасів, які КНДР передала Росії
14:11
Кабмін
Уряд із 1 квітня скоротить майже 20 тис. вакантних посад у держорганах
14:05
OPINION
Єгор Чечеринда
На виборах у Росії перемогло ГУР
14:02
Протест польських фермерів на кордоні з Німеччиною
Польські фермери заблокували траси на кордоні з Німеччиною: утворились кілометрові затори
13:46
Донеччина, Авдіївка, Желанне
СБУ затримала агентку ФСБ, яка шукала локації української ППО на Авдіївському напрямку
13:42
вибори росія
Французький чиновник поїхав "міжнародним спостерігачем" на "вибори" у РФ: його відсторонили
13:34
військовий квиток, мобілізація
Законопроєкт про мобілізацію: Рада має намір прибрати одну з лазівок ухилянтів
13:10
Оновлено
Путін
У Кремлі заявили, що не вели переговорів про обмін Навального
13:03
Сенатор США Ліндсі Грем прибув до Києва
13:00
Денис Шмигаль
Кабмін виділив додаткові 5 млрд грн на дрони
12:48
Лейпцизький книжковий ярмарок
Україну на Лейпцизькому книжковому ярмарку цьогоріч представлять 11 видавництв: подробиці
12:43
На фото: Іван Бліндар у ролі Кузьми Скрябіна
Актор Бліндар, який зіграв Кузьму в "Я, "Побєда" і Берлін", розповів, як готується до мобілізації
12:31
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Уряд ухвалив план Ukraine Facility для отримання €50 млрд від ЄС
12:29
путін
Путін пригрозив Третьою світовою війною у разі конфлікту з НАТО
12:26
Електроенергія
Україна прийняла надлишки електроенергії від Польщі: ситуація в енергосистемі станом на 18 березня
12:08
OPINION
Андрій Яніцький, директор з розвитку сайту Еспресо ТБ
Чому Київ далеко не Берлін
12:05
OPINION
Вадим Денисенко
Після псевдовиборів російська система почне саморуйнуватися
11:52
росія - китай
Посол Китаю у Швейцарії відкинув звинувачення у підтримці Кремля та постачанні РФ зброї
11:51
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль заявив, що членство України буде економічно вигідним для Євросоюзу
11:48
Ексклюзив
Москва підгадала момент: Чубаров про анексію Криму 10 років тому Росією
11:34
Огляд
світ, міжнародний огляд
Перемога Володимира Путіна на президентських виборах, 10 років Криму під окупацією та як "Оппенгеймер" повернув дискусії про ядерну зброю на публічну арену. Акценти світових ЗМІ 18 березня
10:59
На фото: Дмитро Монатік закликав звільнити з полону захисників "Азовсталі"
"Полон вбиває": Монатік долучився до акції родин захисників Маріуполя
10:54
Укрзалізниця
Укрзалізниця розпочала продаж онлайн-квитків на поїзди до Австрії
10:40
Ховали останки загиблих окупантів і готували ракетні удари РФ: батька та сина з Київщини підозрюють у держзраді
10:32
Огляд
Еммануель Макрон
Макрон вимагає олімпійського перемир'я, в ЛЧ визначилися чвертьфіналісти, а у біатлоні фінішував сезон. Головні новини світового спорту за тиждень
10:31
Шахтар
УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця перед перервою на матчі збірних
10:22
На фото: інтерактивна вистава "Бентежний вибір"
У Києві покажуть інтерактивну виставу "Бентежний вибір": глядачі обиратимуть розвиток подій і фінал
10:17
Шмигаль
Віримо, що переговори про вступ України в ЄС розпочнуться у першій половині 2024 року, - Шмигаль
10:10
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 18 березня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:09
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Українська сторона прораховує всі ризики: Згурець про можливе оголошення широкомасштабної мобілізації у РФ
10:05
OPINION
Радомир Мокрик
Інцидент з ТЦК у Львові. Ось мій особистий досвід
09:45
Китай
Китай розглядає можливість участі в глобальному саміті миру у Швейцарії, - посол КНР
09:19
Путін
Очільниця МЗС Фінляндії: Захід має зупинити Путіна, інакше ситуація може стати значно гіршою
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV