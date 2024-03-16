"Виходь з нами на зв'язок": Легіон "Свобода Росії", РДК та Сибірський батальйон звернулись до Путіна
Легіон "Свобода Росії", РДК та Сибірський батальйон звернулись до російського диктатора Володимира Путіна із закликом вийти з ними на зв'язок для обговорення "майбутнього РФ без диктатури та авторитаризму"
Звернення опублікував у телеграм Легіон "Свобода Росії".
"Володимир Путін, весь світ уже кілька днів спостерігає, як російське місто Білгород, Білгородська та Курська область перетворилися на зону активних бойових дій. Водночас, поставлена тобою адміністрація, попри неодноразові наші заклики, перешкоджає евакуації цивільного населення. У зв'язку з цим, виключно через твої амбіції, продовжують страждати і гинути мирні люди", - наголосили російські добровольці.
Вони закликали Путіна "припинити цей цирк, подумати про долі ні в чому не винних росіян та дозволити евакуацію цивільних із зони бойових дій".
За їх словами, "вибори" перетворилися на повний фарс.
"Припини заганяти простих людей для участі у твоїй виставі на виборчі дільниці під бомби та артилерійські обстріли. Навіть примусове волевиявлення неможливо, коли звучать сигнали повітряної тривоги", - сказали добровольці.
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Вони наголосили, що Путін давно втратив свою легітимність, а "за нинішніх обставин зникла навіть і видимість виборчого процесу". Вони вважають, що всім очевидно, що Росії потрібні негайні та докорінні зміни.
Російські добровольці також зазначили що у Росії "давно назріла необхідність глибокої трансформації відносин влади з народом". Вони вважають, що потрібна відверта розмова "про нові справедливі суспільні правила".
"Якщо ти готовий обговорювати майбутнє нашої країни без диктатури та авторитаризму, ми зі свого боку готові до такої розмови. Якщо в тебе збереглися мужність і відповідальність — виходь із нами на зв'язок зручним для тебе способом", - закликали російські добровольці.
Що відомо про рейди російських добровольців
Уранці 12 березня бійці легіону "Свобода Росії" з російсько-українського кордону заявили, що йдуть визволяти Росію від диктатора Володимира Путіна. Військові Сибірського батальйону повідомили про запеклі бої на території РФ.
Російські добровольці у середу, 13 березня, продовжили рейд на територію Росії: вони закликали жителів Курщини та Білгородщини евакуюватися. Пізніше доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що на Курщині бойові зіткнення відбуваються вже за межами селища Тьоткіне.
Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що рейд бійців легіону "Свобода Росії" є викликом для Путіна та його оточення. На його думку, якщо хоч один батальйон РФ перейде на бік росіян, які воюють проти Путіна, може піти ланцюгова реакція по всій армії.
13 березня російський диктатор Володимир Путін відреагував на атаки нібито України на територію Російської Федерації. Серед цілей, на думку диктатора, "якщо не зірвати, то завадити" виборам у РФ. Інша ціль, як вважає Путін – "отримати якийсь козир у можливому переговорному процесі: ну, ми вам повернемо це, а ви нам поверніть це".
14 березня доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що армія РФ перекинула резерви у Білгородську та Курську області та активно намагається витіснити підрозділи російських добровольців. Легіон "Свобода Росії" попередив місцевих про початок активних атак.
Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус і Сибірський батальйон вчергове закликали до термінової евакуації жителів Білгородської та Курської області.
Російський добровольчий корпус спростував фейкову інформацію про нібито знищення угрупування. Також РДК взяв у полон понад два десятки російських військових.
Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що найближчими днями у Білгороді та області будуть зачинені торговельні центри, освітні заклади та дитячі садки.
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