"Виходь з нами на зв'язок": Легіон "Свобода Росії", РДК та Сибірський батальйон звернулись до Путіна

Звернення опублікував у телеграм Легіон "Свобода Росії".

"Володимир Путін, весь світ уже кілька днів спостерігає, як російське місто Білгород, Білгородська та Курська область перетворилися на зону активних бойових дій. Водночас, поставлена ​​тобою адміністрація, попри неодноразові наші заклики, перешкоджає евакуації цивільного населення. У зв'язку з цим, виключно через твої амбіції, продовжують страждати і гинути мирні люди", - наголосили російські добровольці.

Вони закликали Путіна "припинити цей цирк, подумати про долі ні в чому не винних росіян та дозволити евакуацію цивільних із зони бойових дій".

За їх словами, "вибори" перетворилися на повний фарс.

"Припини заганяти простих людей для участі у твоїй виставі на виборчі дільниці під бомби та артилерійські обстріли. Навіть примусове волевиявлення неможливо, коли звучать сигнали повітряної тривоги", - сказали добровольці.

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Вони наголосили, що Путін давно втратив свою легітимність, а "за нинішніх обставин зникла навіть і видимість виборчого процесу". Вони вважають, що всім очевидно, що Росії потрібні негайні та докорінні зміни.

Російські добровольці також зазначили що у Росії "давно назріла необхідність глибокої трансформації відносин влади з народом". Вони вважають, що потрібна відверта розмова "про нові справедливі суспільні правила".

"Якщо ти готовий обговорювати майбутнє нашої країни без диктатури та авторитаризму, ми зі свого боку готові до такої розмови. Якщо в тебе збереглися мужність і відповідальність — виходь із нами на зв'язок зручним для тебе способом", - закликали російські добровольці.