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Головна Війна з Росією "Мабуть, ця особа надзвичайно корумпована": експерт з енергетики Омельченко про заяви Гроссі щодо порозуміння з РФ у питанні ЗАЕС
Ексклюзив

"Мабуть, ця особа надзвичайно корумпована": експерт з енергетики Омельченко про заяви Гроссі щодо порозуміння з РФ у питанні ЗАЕС

21 червня, 2024 п'ятниця
12:37
Війна з Росією Рафаель Гроссі МАГАТЕ

Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, зазначив, що рада керуючих МАГАТЕ чітко висловила позицію щодо термінового повернення ЗАЕС під контроль України, але гендиректор цієї організації Гроссі заявляє інше

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Щодо заяви гендиректора МАГАТЕ Гроссі про порозуміння з РФ у питанні ЗАЕС, то, на мою думку, тут питання у самому Гроссі. МАГАТЕ це ж не тільки Гроссі, а це насамперед рада керуючих, яка обирає Гроссі та інших посадовців. Рада керуючих чітко висловила свою позицію щодо термінового повернення під контроль України ЗАЕС та виведення всіх терористичних формувань. Але чомусь Гроссі інше заявляє, не те, що кажуть йому ті, хто його призначив на цю посаду. Він знаходить якесь "порозуміння". А у чому це "порозуміння"? Чи вивели всі військові частини з цієї станції? Чи передали під контроль Україні ЗАЕС, як цього вимагають резолюції МАГАТЕ? Ні, мабуть, це така  надзвичайно корумпована особа, пан Гроссі", - підкреслив Володимир Омельченко.

За його словами, Гроссі неодноразово робив подібні заяви, кажучи, що російська атомна енергетика важлива, тому її не можна під санкції підводити.

"Також ця особа неодноразово приїжджала на Запорізьку АЕС і там прямо у засос цілувалася з терористами, які керують цією станцією, а потім направлялася до російського диктатора, обіймалася та цілувалася з ним. У мене особисто до пана Гроссі ніякої довіри нема", - резюмував директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька АЕС
МАГАТЕ
Енергетика
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