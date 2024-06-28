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МАГАТЕ повідомило про руйнування станції зовнішнього радіаційного моніторингу ЗАЕС

28 червня, 2024 п'ятниця
10:30
Війна з Росією ЗАЕС Запорізька атомна електростанція

Внаслідок обстрілу та пожежі на Запорізькій атомній електростанції цього тижня сталося руйнування станції зовнішнього радіаційного моніторингу

Зміст

Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) повідомила (МАГАТЕ), що станцію зовнішнього радіаційного моніторингу було зруйновано внаслідок обстрілу та пожежі цього тижня, що ще більше знизило ефективність її можливостей за межами майданчика для виявлення та вимірювання будь-яких радіоактивних викидів під час надзвичайної ситуації", - заявив генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі.

За його словами, це ще більше знизило можливості виявляти та вимірювати будь-які радіоактивні викиди під час можливої надзвичайної ситуації на ЗАЕС.

Зв’язок із розташованою приблизно за 16 кілометрів на південний захід від АЕС станцією моніторингу втратили у понеділок удень. Через обстріли співробітники МАГАТЕ не змогли отримати доступ до місця, щоб підтвердити пошкодження.

В МАГАТЕ зазначили, що з 14 станцій радіаційного моніторингу в 30-кілометровій зоні навколо ЗАЕС чотири повністю втрачені, а ще деякі не працювали в різні періоди часу через пошкодження.

Гроссі підкреслив, що робота зовнішнього обладнання радіаційного моніторингу є важливою частиною ядерної безпеки в усьому світі.

"Втрата однієї станції радіаційного моніторингу не має прямого впливу на безпеку на ЗАЕС, але вона є частиною безперервної ерозії низки заходів безпеки під час війни, що залишається джерелом глибокого занепокоєння", - зазначив він.

  • Призначений окупантами заступник директора тимчасово окупованої Запорізької АЕС Едуард Атакіщев допомагає військовим РФ вивозити зі станції незадіяне обладнання.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
ядерна безпека
Запорізька область
Запорізька АЕС
атомна енергетика
МАГАТЕ
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