Російські "керівники" допомагають військовим викрадати обладнання з тимчасово окупованої ЗАЕС, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що Атакіщев відповідає за підписання фіктивних угод щодо передання незатребуваного майна станції на потреби окупантів, а також їх розміщення на території.



"Сам він постійно пересувається в оточенні військових і майже не з’являється в Енергодарі, переважно перебуваючи в Москві. Вся діяльність Атакіщева підпорядкована національному центру управління “оборони” РФ", - йдеться в повідомленні.

У Центрі національного спротиву зауважують, що це є черговим свідченням того, що росіяни планомірно перетворили ЗАЕС на військовий об’єкт.