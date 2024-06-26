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Війна з Росією: хроніка
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Російські "керівники" допомагають військовим викрадати обладнання з тимчасово окупованої ЗАЕС, - Спротив

26 червня, 2024 середа
16:59
Війна з Росією ЗАЕС

Призначений окупантами заступник директора тимчасово окупованої Запорізької АЕС Едуард Атакіщев допомагає військовим РФ вивозити зі станції незадіяне обладнання

Зміст

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що Атакіщев відповідає за підписання фіктивних угод щодо передання незатребуваного майна станції на потреби окупантів, а також їх розміщення на території.

"Сам він постійно пересувається в оточенні військових і майже не з’являється в Енергодарі, переважно перебуваючи в Москві. Вся діяльність Атакіщева підпорядкована національному центру управління “оборони” РФ", - йдеться в повідомленні.

У Центрі національного спротиву зауважують, що це є черговим свідченням того, що росіяни планомірно перетворили ЗАЕС на військовий об’єкт.

  • Росіяни вербують підлітків на тимчасово окупованих територіях України вступати до своїх так званих медіашкіл, аби ті в подальшому працювали у фейкових локальних "медіа".
Теги:
Україна
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Запорізька АЕС
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