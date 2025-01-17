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Microsoft: російські хакери Star Blizzard атакували проукраїнські акаунти WhatsApp

Ксенія Золотова
17 січня, 2025 п'ятниця
07:28
Війна з Росією WhatsApp

Корпорація Microsoft відстежила спроби атак групи російських хакерів Star Blizzard на проукраїнські акаунти WhatsApp у листопаді минулого року

Зміст

Про це йдеться на сайті компанії.

Зазначається, що у середині листопада 2024 року Microsoft спостерігала, як російська група Star Blizzard надсилала користувачам фішингові повідомлення, пропонуючи нібито можливість приєднатися до групи WhatsApp. 

"Це перший випадок, коли ми визначили зміну давньої тактики, методів і процедур Star Blizzard для використання нового вектора доступу", - зауважили в корпорації. 

Цілі Star Blizzard найчастіше пов’язані з урядом чи дипломатією (як діючими, так і колишніми посадами), дослідниками оборонної політики чи міжнародних відносин, чия робота стосується Росії, а також джерелами допомоги Україні, пов’язані з війною з Росією.

У Microsoft заявили, що є ознаки того, що російські хакери можуть намагатися змінити свої тактики, щоб уникнути виявлення.

"У рамках нашого постійного моніторингу, аналізу та звітування про ландшафт загроз ми ділимося нашою інформацією про останню діяльність Star Blizzard, щоб підвищити обізнаність про зміну цієї загрози в торгівлі та навчити організації, як захистити свої поверхні атак від цього та подібна діяльність. Ми також безпосередньо сповіщаємо клієнтів, які стали цілями або скомпрометовані, надаючи їм необхідну інформацію для захисту їхнього середовища", - звітували у корпорації.

  • Міністерство юстиції України планує до кінця січня відновити роботу всіх державних реєстрів після масштабної російської кібератаки.
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