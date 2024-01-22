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Міноборони отримало від уряду додаткові 657 млн грн на термінові потреби військових

22 січня, 2024 понедiлок
19:49
Війна з Росією Міністерство оборони України

Уряд виділив Міністерству оборони України додаткові 657 млн грн з резервного фонду держбюджету для забезпечення термінових потреб військових

Про це повідомляють у Міністерстві оборони України.

Усього Кабмін виділив Міноборони 657 млн грн - з них 10,7 млн грн Державній спеціальній службі транспорту. Також окремо від цієї суми Головне управління розвідки Міноборони отримає 10,524 млн грн. 

Зазначається, що Міноборони спрямує ці гроші на закупівлю техніки й озброєння, оптичних та тепловізійних приладів, засобів зв’язку, виробництво боєприпасів, ремонт і утримання техніки, а також запасних та комплектувальних частин до неї.

"Кожна з бригад формує цю потребу індивідуально. Водночас за підходом Генерального штабу ЗСУ виділені Кабміном кошти розподіляються так: від 1 до 10 млн грн кожній бригаді за принципами: 

  • пріоритет надано військовим частинам, що беруть безпосередню участь у бойових діях

  • враховано організаційну структуру та чисельність особового складу (умовно: піхоті - більше, льотчикам - менше, тому що літаки обслуговуються у централізованому порядку).

Наразі Міноборони очікує сформовані потреби кожної військової частини, після чого розрахунки узагальнить Генштаб. Тоді Міноборони підготує відповідний запит на Міністерство фінансів, після чого кошти спрямовуються до Міноборони та направляються до військових частин.

"Виділення коштів із резервного фонду спричинено змінами в адмініструванні "військового ПДФО" у 2024 році. Відтепер 10% від частини військового ПДФО, яке зараховується у державний бюджет, автоматично повертатиметься військовим частинам пропорційно до сплаченого ними податку. Оскільки цю пропорцію можна буде порахувати тільки після сплати ПДФО у січні, то новий механізм запрацює з лютого", - прокоментував заступник міністра оборони Юрій Джигир.

У Міноборони зазначили, що уряд виділив гроші з резервного фонду в січні, аби не виникло "фінансового розриву" в забезпеченні оборони.

  • 4 січня повідомлялося, що під час закупівлі нового типу спецнавушників Міноборони запобігло переплаті майже 12 млн грн.
  • 8 січня Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки повідомили про нову підозру колишньому заступнику міністра оборони України та ще двом експосадовцям відомства в розтраті майже 950 млн грн держкоштів на закупівлі бронежилетів для ЗСУ.
  • 8 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що новин про затримання та кримінальні справи, пов’язані з корупцією у відомстві, буде більше.

Теги:
Україна
Кабмін
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
ГУР
Військові новини
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