Міноборони працює над безперебійним забезпеченням українських воїнів дронами: нарощено постачання БПЛА на фронт

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що наразі продовжується активне постачання БПЛА на фронт.

Паралельно триває робота з контрактування поставок безпілотників на наступні місяці та роки. Це дозволить забезпечити планомірне постачання дронів та посилити можливості української армії на полі бою, пояснили у відомстві.

"Міноборони продовжує працювати над підвищенням технологічного рівня українського війська та оперативними й масштабними поставками безпілотників нашим захисникам", - йдеться у повідомленні.