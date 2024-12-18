Міноборони працює над безперебійним забезпеченням українських воїнів дронами: нарощено постачання БПЛА на фронт
У 2024 році значно нарощено постачання безпілотників на фронт. Станом на 17 грудня понад 1,3 млн дронів передано до Сил оборони
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Зазначається, що наразі продовжується активне постачання БПЛА на фронт.
Паралельно триває робота з контрактування поставок безпілотників на наступні місяці та роки. Це дозволить забезпечити планомірне постачання дронів та посилити можливості української армії на полі бою, пояснили у відомстві.
"Міноборони продовжує працювати над підвищенням технологічного рівня українського війська та оперативними й масштабними поставками безпілотників нашим захисникам", - йдеться у повідомленні.
- Оборонне відомство України додатково спрямувало в бойові бригади 1,89 млрд грн на закупівлю безпілотників.
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