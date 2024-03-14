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Міноборони запроваджує новий алгоритм рекрутингу в ЗСУ: подробиці

14 березня, 2024 четвер
15:02
Війна з Росією ЗСУ, військові

Міністерство оборони України запроваджує новий алгоритм рекрутингу в ЗСУ, який має на меті замінити застарілі підходи й передбачає чотири етапи

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Алгоритм рекрутингу до лав ЗСУ покликаний замінити застарілі підходи на зрозумілий механізм добровільного долучення до військової служби через центри рекрутингу та онлайн", - пояснили у відомстві.

На першому етапі охочі можуть обрати посаду й військову частину у рекрутерів, у центрах рекрутингу на базі ЦНАПів, на онлайн-платформах, на сайтах військових частин, у рекрутингових центрах окремих військових частин чи в ТЦК СП.

Другий етап передбачає співбесіду з обраною військовою частиною, перевірку фізичної підготовки та психолого-діагностичне тестування.

Усі комунікації відбуваються самостійно чи з допомогою рекрутера.

Після цього кандидату надається рекомендаційний лист від військової частини.

Третій етап - оформлення у ТЦК. Зокрема, кандидат (як по мобілізації, так і на контракт) з рекомендаційним листом відвідує ТЦК СП для уточнення облікових даних, проходження ВЛК, проходження професійного відбору та формування особової справи.

"Якщо під час відбору визначається невідповідність кандидата обраній посаді, йому/їй пріоритетно пропонуються інші посади в обраній військовій частині", - зауважили в Міноборони.

Останній етап - направлення для проходження військової служби. Якщо кандидат має досвід проходження військової служби протягом останніх 10 років та відібраний за прямою (спорідненою) ВОС, він отримує направлення безпосередньо до визначених військових частин відповідно до наданих рекомендаційних листів. Якщо кандидат не має досвіду, його відправляють до навчального центру.

Що відомо про рекрутинг

13 листопада 2023 року Міністерство оборони України повідомило, що розпочинає проєкт з рекрутингу до Збройних Сил України, за допомогою якого українці зможуть виконувати роботу й використовувати цивільний досвід в інтересах армії. Тоді було підписано угоду з компанією Lobby X.

"Ідея військового рекрутингу виникла одразу після широкомасштабного вторгнення, коли почалася велика хвиля мобілізація й багато добровольців пішли до армії. Часто люди, які йшли за покликом серця захистити свою сім’ю та свою країну, потрапляли з цивільного життя у військову сферу за випадковим розподілом — в різні підрозділи та на посади, які нерідко були дуже далекі від їхніх цивільних професій. З плином часу виявилося, що вони не мають можливості повною мірою використовувати свій життєвий і професійний досвід, обіймаючи посади, що зовсім не відповідають їхнім навичкам та здібностям. Це впливало на їхню мотивацію", - пояснили в Lobby X мету створення проєкту з рекрутингу до ЗСУ.

20 листопада Міноборони та сайт Work.ua підписали меморандум про співпрацю в рамках проєкту з рекрутингу.

Сайти з працевлаштування публікують вакансії, на які можуть відгукнутися українці та обрати собі спеціальність, за якою вони хочуть служити в ЗСУ.

Водночас начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов не бачить альтернативи проведенню нових хвиль мобілізації до Сил оборони. "Без мобілізації жоден рекрутинг не покриє наших потреб", - наголосив він.

14 березня 2024 року стало відомо, що Національна гвардія України та robota.ua підписали Меморандум про співпрацю у сфері рекрутингу. 

Читайте також: Чи зможе рекрутинг у ЗСУ замінити ТЦК? Як працює ця система у США

Теги:
Україна
Міністерство оборони
ЗСУ
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