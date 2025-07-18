"Мовчання Путіна пов'язане з певними його намірами": Портников про відсутність реакції на ультиматум Трампа щодо 50 днів

Таку думку в етері Еспресо висловив журналіст Віталій Портников.

"Подивимося, що буде робити американський президент через ці 50 днів, а може, і раніше. Поки що бачимо певну паузу. Дональд Трамп виступив з ультиматумом на адресу РФ. І треба чітко сказати, що на сьогодні, хоча вже пройшло чимало часу, цей ультиматум президента США проігнорований Путіним. Були коментарі з боку окремих російських чиновників - заступника голови радбезу РФ Дмитра Медведєва, міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який глузливо прокоментував, демонструючи, що російське політичне керівництво не збирається звертати серйозної уваги на заяви Дональда Трампа. А що найбільш симптоматично - не було жодної реакції з боку Путіна", - зауважив Віталій Портников.

На його думку, Путін якраз зараз готує відповідь Трампу, яка має паралізувати всі зовнішньополітичні наміри американського президента. Не йдеться про те, що Путін обов'язково досягне успіху у своїх діях, але очевидно, що його досить довге мовчання пов'язане саме з цим бажанням.

"Трамп – непередбачена особистість. Ніхто не виключає, що відбудеться ще якась розмова з Путіним, після якої Трамп знову змінить свій погляд на те, як має закінчитися ця війна. Ще раз повторю, що Путін якраз готується до такої розмови, щоб скасувати ідею якихось серйозних санкцій проти РФ через 50 днів. Ми знаємо, що так уже було одного разу. 12 травня мав вступити в силу спільний ультиматум США та європейських країн, до речі, який був з ініціативи Трампа, щодо припинення вогню на російсько-українському фронті. Нагадаю, що 10 травня європейські лідери прибули до Києва, зустрічалися з Зеленським, розмовляли з Трампом, висунули цей ультиматум. А Путін це практично проігнорував, запропонувавши розпочати переговорний процес у Стамбулі", - прокоментував журналіст.

За його словами, тоді виявилося, що Дональду Трампу цього достатньо, щоб відмовитися і від уже узгоджених санкцій, і від ідеї безумовного припинення вогню на російсько-українському фронті, а також примусити українську делегацію їхати на абсолютно декоративні, беззмістовні, знущальні перемовини у Стамбулі.

"Зараз під час зустрічі з Дональдом Трампом генсек НАТО Марк Рютте визнав, що європейцям також довелося натиснути на українців, щоб вони їхали на ці псевдоперемовини. Тоді Україна відправила делегацію виключно на вимогу Трампа. Таким чином, якщо зараз Путін знайде новий крок, який дозволить Трампу відступати від зайнятих позицій, то хочу вас запевнити, що президент США залюбки цим скористається, тому що він не дуже хоче конфронтації з Москвою. Сподіваюся, що зараз такий крок знайти набагато важче, ніж дотепер, до моменту, доки Трамп не усвідомив, що Путін не збирається погоджуватися з його ідеєю припинення вогню", - резюмував Портников.