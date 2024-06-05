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МЗС України відреагувало на відмову Китаю брати участь у Саміті миру

5 червня, 2024 середа
06:59
Війна з Росією МЗС України

У МЗС України закликали Китай до збалансованої позиції після відмови Пекіну від участі у Саміті миру в Швейцарії

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Про це йдеться у заяві МЗС України

Там наголосили, що взяли до уваги слова міністра закордонних справ КНР Ван Ї, який пояснив рішення не відправляти представника Пекіну на саміті у Швейцарії відсутністю умов для мирних переговорів між Україною та РФ.  

"Китай слушно декларує повагу до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн світу та налаштованість всіма силами боротися за мир. Вважаємо, що всі країни, які щиро прагнуть відновлення миру, мають працювати разом над його успішним проведенням, а не докладати зусиль, щоб підважити саміт", - підкреслили у МЗС України. 

Там також наголосили, що участь у саміті високого представника КНР могла б стати гарною нагодою, щоб зробити практичний внесок у досягнення справедливого та довготривалого миру в Україні, відновлення її територіальної цілісності. 

"На тлі чотирьох самітів між Китаєм та державою-агресором Росією на рівні лідерів, що відбулися з початку повномасштабного вторгнення, це був би важливий сигнал збалансованої позиції Китаю", - вважають у МЗС України. 

Також в українському зовнішньополітичному відомстві зауважили, що саме Україна, на території якої точиться війна, як сторона що повною мірою зазнає страждань від руйнівних наслідків російської агресії, має визначати, яким повинен бути мир. 

"Єдиною справедливою основою для досягнення такого миру є Формула миру президента України Володимира Зеленського", - підсумували у МЗС. 

Саміт миру відбудеться у Люцерні 15-16 червня. 

Саміт миру: подробиці й особливості заходу

26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести Саміт щодо миру в Україні. 

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в Саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.

2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цього разу Москву на захід не запрошували.

31 травня речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Китай не братиме участі в Саміті миру у Швейцарії 15 та 16 червня, адже його не схвалює Росія. 

2 червня президент України Володимир Зеленський звинуватив Китай у допомозі РФ у дипломатичному зриві саміту.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба констатував, що Китай і Росія здійснюють масштабну протидію Саміту миру. 

Теги:
Світ
Китай
Швейцарія
МЗС України
переговори з РФ
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