На Алясці говорили про гарантії безпеки для України поза форматом НАТО, - ЗМІ
Під час переговорів президента США Дональда Трампа з лідером РФ Володимиром Путіним на Алясці обговорювали гарантії безпеки для України, але не в форматі НАТО
Про це пише РБК-Україна з посиланням на власні джерела.
Під час розмови піднімалось це питання, яке було сформульоване як "Non NATO article 5 secutiry guarantees", тобто безпекові гарантії, як у розділі 5 Північноатлантичного договору, щодо "колективної безпеки", але не в форматі самого НАТО.
Зокрема, американська сторона запропонувала таку гарантію безпеки, начебто погоджену з Путіним. Це було озвучено американцями під час розмови з Зеленським, а згодом - повторено вже під час спільної розмови за участі європейських лідерів.
Зустріч Трампа і Путіна на Алясці: що відомо
Дональд Трамп та Володимир Путін у ніч на 16 серпня провели саміт у місті Анкоридж на Алясці у форматі "3 на 3", він тривав майже три години - це їхня найдовша розмова. За словами американського лідера, зустріч була "продуктивною" і вони обговорили багато питань, однак "не у всіх повністю дійшли згоди", тому "угоди поки немає".
Президент США зазначив, що скоро зідзвониться з представниками НАТО, обовʼязково із президентом Володимиром Зеленським та іншими.
Трамп також повідомив, що на саміті в Алясці майже вдалося досягти домовленості, і тепер планується зустріч між Зеленським та Путіним за його участі.
"Тепер все в руках Зеленського - чи зуміє він домовитися. Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною", - сказав Дональд Трамп.
Уранці 16 серпня президент США провів телефонну розмову з українським колегою Зеленським. У ній брала участь низка європейських лідерів. У ході розмови Зеленський прийняв запрошення Трампа відвідати Вашингтон вже цього понеділка, 18 серпня.
Трамп заявив, що після переговорів з Путіним на Алясці та розмови із Зеленським і лідерами ЄС сторони дійшли висновку, що найкращий спосіб завершити війну - одразу укласти мирну угоду, без тимчасового припинення вогню.
Очільники Німеччини, Франції, Польщі, Італії і Великої Британії разом з президентом України Володимиром Зеленським підготували спільну заяву після зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці.
