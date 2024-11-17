На БЗВП мобілізованих стали навчати як збивати дрони з рушниці

Про це повідомляють Сухопутні війська Збройних Сил України.

"В новому 45-денному курсі БЗВП для рекрутів Сухопутних військ з’явилася нова вправа - стрільба по дронах з рушниці. Військовослужбовці вже почали її проходити", - зазначило командування Сухопутних військ.

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Впровадити нову вправу до навчального курсу було вирішено на підставі вивчення бойового досвіду, оскільки такий спосіб протидії добре показав себе на передовій.

На оприлюднених Сухопутними військами світлинах можна побачити що тренувальною ціллю для стрільби з рушниці служить дрон з підвісною мішенню.

В якості навчальної зброї використовується помповий дробовик 12 калібру Maverick M88, виробництва компанії Mossberg (США).

Нове БЗВП

Починаючи з 1 листопада, Генеральний штаб ЗСУ запровадив у всіх навчальних центрах Сухопутних військ нову програму базової військової підготовки, що була розширена з 30 до 45 днів.

В межах оновленої програми базової загальної військової підготовки, базуючись на досвіді бойових дій, до програми підготовки були вправи які забезпечують базові навички з управління безпілотними системами та засобами радіоелектронної боротьби. Також новобранців почали вчити методам протидії ворожим ударним дронам. Включаючи як вправи з маскування, так і самооборони за допомогою помпових рушниць, розповідає портал "Мілітарний".

Також була розширена вогнева, кількість вправ зі стрільб зросла з 23 до 45, а виділений на підготовку боєзапас - з близько 500 до 866 патронів.

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Стрілецька підготовка у всіх навчальних центрах Сухопутних військ проводиться із використанням автоматів АКМ. Вже після прибуття у свій підрозділ бійці проходять адаптацію із вивченням виданого особистого озброєння (AR-15, BREN 2 тощо).

Також вперше бійці в межах базової військової підготовки будуть ознайомлюватись із використанням колективного озброєння – кулеметів та ручних гранатометів.

Водночас загальна кількість навчальних годин у добі була скорочена з 10 до 8 годин. Це має покращити засвоєння матеріалу, а також нівелювати проблему із витратою виділеного на підготовку часу на пересування та очікування черги.