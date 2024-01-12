На фронті потрібно якомога більше станцій РЕБ, - офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж"

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Станції РЕБ - це дуже важлива річ. Тому, що ворог активно намагається вдосконалювати свої технічні здібності. Окрім того, що ворог використовує велику кількість живої сили, артилерії, бронетехніки, боєприпасів, росіяни також використовують і технології. Тобто з кожним днем військові технології крокують вперед. Противник активно використовує ударні БПЛА, різного роду розвідувальні дрони", - пояснив Назаренко.

Офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж" наголосив, що важливо зберегти життя кожного українського героя.

"Будь-то піхотинець, гранатометник, снайпер, розвідник, інженер, мінометник, артилерист, танкіст. Тому надзвичайно важливо боротися з ворожими FPV-дронами. Станції РЕБ - це перешкоди, які глушать зв'язок, що дає можливість убезпечити пересування українських воїнів. Потрібно максимально використовувати все, що може зберегти життя українських захисників. Наразі бригада збирає на станції РЕБ, щоб убезпечити максимальну кількість своїх підрозділів, які виконують завдання на лінії фронту", - зауважив Назаренко.