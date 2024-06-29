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На фронті відбулося 37 боєзіткнень, РФ активно намагається прорвати оборону ЗСУ на Покровському напрямку, - Генштаб

29 червня, 2024 субота
10:53
Війна з Росією ЗСУ

З початку доби 29 червня на фронті відбулося 37 боєзіткнень. Особливо активно росіяни намагаються прорвали оборону української армії на Покровському напрямку

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 10:00. 

Ворожі обстріли України

За уточненою інформацією, за вчора загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах двох ракетних ударів, із застосуванням трьох ракет, 88 авіаційних ударів (зокрема, скинув 150 керованих авіабомб), здійснив майже 4400 обстрілів, 110 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню, понад 1200 атак дронами-камікадзе різних типів. 

Ситуація на основних напрямках фронту

Сьогодні, станом на цей час, відбулося 37 бойових зіткнень. Загарбники здійснили 12 авіаударів 35 КАБами та 25 ударів дронами-камікадзе, 630 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. 

На Харківському напрямку зараз відбулося шість атак окупантів в районі Вовчанська. Дві - відбито, боєзіткнення у чотирьох локаціях продовжуються. Ситуація контрольована. Минулої доби на напрямку загарбники втратили 129 осіб живої сили, 40 з них – безповоротно. Знищено три бойові броньовані машини, вісім автомобілів та три одиниці спецтехніки. Пошкоджено, зокрема, один танк, три ББМ, три артилерійські системи та два автомобіля. Уражено 35 бліндажів ворога та знищено один склад з боєприпасами.

На Куп’янському напрямку триває атака наших позицій в районі Стельмахівки. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку вже відбито два ворожих штурми. А три спроби загарбників просунутись уперед біля Спірного та Виїмки продовжуються. Українські воїни завдають ворогу комплексного вогневого ураження.

На Краматорському напрямку від початку доби відбулося п’ять боєзіткнень. Дві атаки поблизу Калинівки відбито, точаться бойові дії у районі Часового Яру. Російський агресор успіху не має.

Ворог активно діє на Торецькому напрямку – сьогодні намагається витіснити наших захисників з позицій поблизу Торецька. Продовжується бій у трьох локаціях.

Особливо активним противник залишається на Покровському напрямку. Вже з початку доби здійснив вісім спроб прорвати нашу оборону в районах Воздвиженки, Прогреса та Сокола. З них чотири іще триває. Сили оборони вживають заходів для виснаження наступального потенціалу окупантів.

На Курахівському напрямку продовжується атака загарбників на Парасковіївку. Ситуація під контролем Сил оборони. Ще п’ять штурмів відбито в районі Костянтинівки. Ворог зазнав втрат. Йде підрахунок.

На Времівському напрямку російський агресор намагається просунутися в районі Водяного. Українські підрозділи стримують загарбників вогнем.

Оріхівський напрямок: наші воїни придушили спробу окупантів прорвати оборону у районі Новоданилівки.

На решті напрямків активних наступальних дій противник не проводив.

Удари ЗСУ по окупантах

За добу, що минула, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два артилерійські засоби, чотири засоби ППО, дві станції РЕБ та 11 районів зосередження особового складу противника.

  • Упродовж минулої доби, 28 червня, Сили оборони ліквідували 1070 російських військових, сім танків і десятки одиниць іншої ворожої техніки.
  • У ніч на 29 червня Україна зазнала атаки 10 ударних безпілотників типу Shahed-131/136 із району Приморсько-Ахтарськ у Росії.

Теги:
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Харківщина
Військові новини
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