На Куп'янському напрямку росіяни кліщами підходять до водної перешкоди, - генерал-лейтенант Наєв

Про це він сказав у інтерв'ю для Еспресо.

"На східному напрямку збройні сили РФ постійно наступають. І на тих напрямках, де вони бачать, що можуть бути успішними, розвивають свій успіх. Зараз росіяни проводять наступальні дії на Куп'янському напрямку. Вони кліщами підходять до водної перешкоди, є невеличке просування. Також у росіян є наміри оточити наше угруповання на Курахівському напрямку, з напрямку Гірника опуститися і закрити кільце оточення. І відповідно, ситуація в районі Вугледару", - пояснив Наєв.

За словами генерал-лейтенанта, постійно атакуючи, проводячи розвідку боєм, росіяни з'ясовують, де можна досягти успіху, де може бути наступальне просування. Отже, такою тактикою ворог проводить свої дії.

"Для того, щоб зупинити ворога, необхідно завдавати йому ударів, зменшуючи його наступальний потенціал. Слід застосовувати всі зразки озброєння та військової техніки, які є на озброєнні наших бригад, що виконують завдання на сході. Це артилерія, БПЛА, протитанкові ракетні комплекси різних типів і дальностей, протитанкові гранатомети, а також авіація, якою ворог нас переважає, але все ж у нас вона є і застосовується. Треба бити, знижувати його бойовий потенціал, приймати рішення на кожному з напрямків і вигравати", - додав Наєв.