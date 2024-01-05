На сьогодні Україна повернула 23 поранених військових з Оленівки, - правозахисниця

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна-Укрінформ заявила виконавча директорка ГО "Регіональний центр із прав людини" Тетяна Катриченко.

"Щодо цифр, то довгий час було зрозуміло, що у бараці на час вибуху перебувало 193 військовослужбовці. З них, за нашими підрахунками, було повернуто 23 військовослужбовці. Серед них були як важкопоранені, так і ті, які отримали легкі поранення й перебували після вибуху не у лікарнях, а на території Оленівської колонії", - сказала вона.

Наразі правозахисники поспілкувалися з 10 військовослужбовцями, які були в цьому бараці й повернулися додому. Також було опитано трьох медиків, які були свідками ненадання допомоги постраждалим в Оленівці. Правозахисники прагнуть встановити прізвища усіх військовослужбовців, які перебували у цьому бараці на момент трагедії. Нині робота в цьому напрямку вийшла на фінішну пряму, стверджує Катриченко.

Теракт в Оленівці росіяни влаштували в ніч на 29 липня 2022 року. У будівлі, де утримували українських військовополонених, стався потужний вибух. Російські пропагандистські ЗМІ тоді повідомляли, що загинуло 50 українських захисників, ще 70 зазнали важких поранень. Як повідомляли у "Спільноті родин Оленівки" точно відома доля 63 людей, щодо інших - немає інформації, й зв‘язку з тими, хто досі перебуває у полоні, теж немає.

23 серпня 2022 року ООН створила групу зі встановлення фактів трагедії в Оленівці, але у січні 2023 року розпустила її, бо місія не змогла розгорнутися на місці нападу на українських військовополонених.

Читайте також: Окупанти дивилися, як поранені полонені стікають кров'ю, і жартували, – в'язень Оленівки Костянтин Кожекін