На ТОТ Херсонщини росіяни вилучають у цивільних човни на потреби "СВО"

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Якщо раніше вони переконували "віддати" плавзасоби на потреби "СВО", то тепер влаштовують облави на приватні домогосподарства. Відбирають усе – від катерів до гумових надувних човнів", – йдеться в повідомленні.

У Спротиві зазначили, що це не перший випадок, адже торік загарбники офіційно передавали конфісковані човни на потреби своїх військ.