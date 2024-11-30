На ТОТ Херсонщини росіяни вилучають у цивільних човни на потреби "СВО"
На тимчасово окупованій території Херсонщини росіяни масово вилучають човни в цивільних без жодних пояснень чи обґрунтувань
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Якщо раніше вони переконували "віддати" плавзасоби на потреби "СВО", то тепер влаштовують облави на приватні домогосподарства. Відбирають усе – від катерів до гумових надувних човнів", – йдеться в повідомленні.
У Спротиві зазначили, що це не перший випадок, адже торік загарбники офіційно передавали конфісковані човни на потреби своїх військ.
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