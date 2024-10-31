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На ТОТ росіяни погрожують відсутністю опалення жителям без паспорта РФ, - Нацспротив

Ольга Бабишена
31 жовтня, 2024 четвер
04:38
Війна з Росією Паспорт рф

На тимчасово окупованих територіях півдня України росіяни погрожують відсутністю опалення тим жителям, які не матимуть російського паспорта

Зміст

Про це інформує Центр національного спротиву. 

Зазначено, що окупанти змушують жителів ТОТ переукласти договір з постачальником тепла, щоб вони могли мати опалення. Втім, щоб це зробити потрібно переоформити право власності на квартиру відповідно до законів РФ. Для цього потрібно мати російський паспорт. 

"Таким чином фактично тепло можна отримати лише за наявності червоної макулатури. Таким чином ворог вкотре порушує міжнародне гуманітарне право й примушує українців отримувати паспорт РФ, адже не визнає право української нації на існування", - наголосили в Нацспротиві. 

  • Водночас на Луганщині окупанти позбавляють пільг людей без паспорта РФ, а також погрожують іншими санкціями. 
Теги:
Новини
Суспільство
Росія
окуповані території
окупанти
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