На ТОТ росіяни погрожують відсутністю опалення жителям без паспорта РФ, - Нацспротив

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зазначено, що окупанти змушують жителів ТОТ переукласти договір з постачальником тепла, щоб вони могли мати опалення. Втім, щоб це зробити потрібно переоформити право власності на квартиру відповідно до законів РФ. Для цього потрібно мати російський паспорт.

"Таким чином фактично тепло можна отримати лише за наявності червоної макулатури. Таким чином ворог вкотре порушує міжнародне гуманітарне право й примушує українців отримувати паспорт РФ, адже не визнає право української нації на існування", - наголосили в Нацспротиві.