На ТОТ Запоріжжя окупанти посилили пропаганду серед дітей із залученням "досвіду Криму", - голова ОВА Федоров

Про це він написав у Telegram.

Зокрема розповідають, що розпад Радянського Союзу відбувся через "недопрацювання у питанні патріотичного виховання", але в Росії "проблему купировали".

Також він зазначив, що під час "патріотичного виховання" окупанти планують запустити цілу серію пропагандистських проєктів на тимчасово захоплених територіях.

"Своїм досвідом з окупованою Запорізькою областю буде ділитися Крим, де з пропагандою експериментують вже 10 років", - написав Федоров.