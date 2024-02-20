На ТОТ Запоріжжя окупанти посилили пропаганду серед дітей із залученням "досвіду Криму", - голова ОВА Федоров
Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров розповів, що на тимчасово окупованих територіях області загарбники планують вкотре посилити “патріотичне виховання” дітей
Про це він написав у Telegram.
Зокрема розповідають, що розпад Радянського Союзу відбувся через "недопрацювання у питанні патріотичного виховання", але в Росії "проблему купировали".
Також він зазначив, що під час "патріотичного виховання" окупанти планують запустити цілу серію пропагандистських проєктів на тимчасово захоплених територіях.
"Своїм досвідом з окупованою Запорізькою областю буде ділитися Крим, де з пропагандою експериментують вже 10 років", - написав Федоров.
- 7 лютого стало відомо, що росіяни продовжують мілітаризувати дітей на тимчасово окупованих територіях. Так, у Мелітополі планують створити перший на ТОТ "Центр юнармійської підготовки".
- 11 лютого повідомлялось, що російські окупанти продовжують перевиховувати українських дітей, які залишились на ТОТ. Зокрема вчителі шукають так званих неблагонадійних учнів, які спілкуються з друзями поза окупацією, та проводять з ними виховні бесіди.
- 13 лютого стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області загарбники проводять зустрічі з місцевими фермерами та вимагають їх оформити свій бізнес за законодавством РФ.
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