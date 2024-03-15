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На три бригади сьогодні наступає армія: військовослужбовець Кухарчук про ситуацію на Авдіївському напрямку

15 березня, 2024 п'ятниця
15:56
Війна з Росією

Дмитро Кухарчук, командир 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБ ЗСУ, зазначив, що українські оборонці уповільнили наступ ворога на Авдіївському напрямку, але сказати, що ситуація стабілізована, не може

Про це він повідомив у етері Еспресо.

"Ворог зосередив свої сили на Авдіївському напрямку ще 5-6 місяців тому, коли поставив собі за мету просування на цій ділянці. Сьогодні тут головний напрямок удару противника після операції з Авдіївки. Відбувається те, що на три бригади наступає боєздатна армія ворога, яка складається з декількох дивізій. Противник намагається створити перевагу у силах та засобах у коефіцієнті 1 до 10. Не можу сказати, що повністю ситуація у нас стабілізована, але ми уповільнили темп наступу загарбників, тримаємо рубежі, ворог зазнає тут дуже великих втрат. Проте ситуацію стабільною я ще сьогодні назвати не можу", - зауважив військовослужбовець.

За його словами, ворог синхронізує свої наступальні можливості по всій лінії бойового зіткнення, це стосується не лише Донецького напрямку.

"Але слід розуміти, що попри кількісну перевагу у противника немає можливості одночасно наступати по всій лінії зіткнення, тому він концентрує більшість зусиль саме на Донецькому напрямку, це стосується безпосередньо Авдіївського та Красногорівського напрямків. Варто зазначити, що ворог почав застосовувати тактику вагнерівців, але на рівні армії РФ, м'ясні штурми постійно змінюються штурмами на бронетехніці, щоб створювати постійний тиск. З одного боку противник зазнає колосальних втрат, а з іншого – мають тактичний оперативний успіх. Питання у тому, наскільки їх вистачить і наскільки ми будемо стійкими. Наші бригади на цьому напрямку стійко тримають оборону", - резюмував Дмитро Кухарчук.

  • Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби, 14 березня, на фронті відбулося 76 бойових зіткнень. Натомість українські військові відбили атаки на 6 напрямках та знищили 580 окупантів.
  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав українських бійців та зустрівся з командирами на Авдіївському напрямку.
Теги:
Відео
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Авдіївка
втрати окупантів
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