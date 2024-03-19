На Вінниччині знайшли "шахед", який не вибухнув
Поліцейські вибухотехніки у Вінницькій області обстежили місця падіння 4 ворожих безпілотників і знайшли один "шахед", який не здетонував
Про це інформує Поліція Вінницької області.знайшл
Зазначається, що 17-18 березня до поліції надійшло чотири повідомлення про виявлення осколків БПЛА на території Вінницького, Гайсинського та Жмеринського районів.
Один з виявлених дронів, який знайшли у лісі, був у нездетонованому стані. Уламки трьох "шахедів", які розлетілись у радіусі 200 м від місця падіння, знайшли у полях.
Постраждалих людей чи пошкодження майна не було.
Поліцейські вибухотехніки обстежили місця падіння безпілотників, після документування подій частини дронів будуть вилучені та знищені.
- Увечері 17 березня російська армія запустила по Україні "шахеди". БПЛА фіксували в різних областях, загроза ударів тривала до середини ночі 18 березня. Втім українська ППО знищила більшість ворожих дронів.
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