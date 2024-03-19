На Вінниччині знайшли "шахед", який не вибухнув

Про це інформує Поліція Вінницької області.знайшл

Зазначається, що 17-18 березня до поліції надійшло чотири повідомлення про виявлення осколків БПЛА на території Вінницького, Гайсинського та Жмеринського районів.

Один з виявлених дронів, який знайшли у лісі, був у нездетонованому стані. Уламки трьох "шахедів", які розлетілись у радіусі 200 м від місця падіння, знайшли у полях.

Постраждалих людей чи пошкодження майна не було.

Поліцейські вибухотехніки обстежили місця падіння безпілотників, після документування подій частини дронів будуть вилучені та знищені.