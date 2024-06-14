На Запорізькій АЕС вибухнула міна поряд зі ставком-охолоджувачем, - МАГАТЕ
Команда МАГАТЕ зафіксувала звук вибуху на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС - вибухнула міна поряд зі ставком-охолоджувачем
Про це повідомляє МАГАТЕ.
Зазначається. що це сталося 11 червня. Там вибухнула одна з мін, розташована поруч зі ставком-охолоджувачем ЗАЕС.
Унаслідок вибуху ніхто не постраждав, руйнувань також немає.
"Цей останній вибух, який стався так близько від станції, викликає серйозне занепокоєння та погіршує і без того крихку ситуацію", - заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
- РФ стягнула на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію чеченських бойовиків. В одному з приміщень вони облаштували тир.
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