На Запорізькій АЕС вибухнула міна поряд зі ставком-охолоджувачем, - МАГАТЕ

Про це повідомляє МАГАТЕ.

Зазначається. що це сталося 11 червня. Там вибухнула одна з мін, розташована поруч зі ставком-охолоджувачем ЗАЕС.

Унаслідок вибуху ніхто не постраждав, руйнувань також немає.

"Цей останній вибух, який стався так близько від станції, викликає серйозне занепокоєння та погіршує і без того крихку ситуацію", - заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.