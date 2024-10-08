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Ексклюзив

Нам потрібне панування в повітрі, а не просто Patriot і F-16, - офіцер ЗСУ Лапін

Марина Клюєва
8 жовтня, 2024 вiвторок
21:34
Війна з Росією

Спецпризначенець, офіцер ЗСУ, народний депутат VIII скликання Ігор Лапін вважає, що Україні потрібне повне панування в повітрі, щоб протидіяти російським КАБам

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Проти керованих авіаційних бомб ми фактично безсилі, ми беззбройні і, на превеликий жаль, цю історію абсолютно ніяким боком не висвітлено в тих країнах, в яких можливості допомагати нам є. Справа в тому, що допомога Україні дуже сильно залежить від громадян цієї країни - Німеччини чи Америки. Я нещодавно був у Сполучених Штатах Америки, я вам хочу сказати, що Україна зникла взагалі зі шпальт передовиць. Те, що зараз там вибори, - це зрозуміло, але якщо ми говоримо про міжнародку, там немає про Україну нічого, дещо іноді проскакує слово Курщина, але в принципі більш нічого", - розповів він. 

На думку військового, Ізраїль більш уміло використовує можливості отримувати допомогу від союзників.

"Ізраїль набагато уміліше використовує мережі Сполучених Штатів для того, щоб отримувати постійно те, що їм треба. Я розумію, що це є основний союзник США поза НАТО і так далі, але тим не менше ця емоція працює, а про нас немає нічого. І от в цьому контексті ми як раз дуже сильно програємо. Коли Зеленський виступає і говорить, що нам потрібні системи Patriot і так далі, ну, давайте говорити відверто: ти Patriot КАБ не будеш збивати. Росіяни зараз мають стільки КАБів, що ми вже не дивуємось, що вони кожен день їх використовують все більше, більше, більше - сотнями рахується", - наголосив Ігор Лапін. 

Він вважає, що Україні потрібне повне панування у повітрі, аби збивати російські літаки, які запускають КАБи по нашій території. 

"Ми можемо лише вивалювати російські літаки, які несуть ці КАБи, але дистанція Patriot дозволяє в принципі дістати до російського літака, але тоді Patriot сам стає під загрозою атаки з боку російських інших систем ураження, і це теж є проблема. Тому Patriot ти не закриєш небо, нам потрібні не просто Patriot, нам потрібні не просто F-16 - нам потрібне панування в повітрі. Бо F-16 в залежності від того озброєння ракет системи "повітря - повітря" для протидії російським літакам є дуже потужною зброєю. Але нам потрібні ракети, які вивалюють російські літаки хоча б кілометрів за 300. Тоді F-16 не буде під загрозою російської ППО, в той же час він зможе протидіяти російським літакам, і вже тоді КАБи не будуть летіти", - зазначив офіцер ЗСУ. 

  • 6 жовтня стало відомо, що протягом минулого тижня ворог застосував по Україні близько 20 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб і майже 400 ударних БПЛА різних типів.
  • Уранці понеділка, 7 жовтня, російські окупанти запустили для удару по Україні керовані авіабомби та ракети. У Херсоні внаслідок влучань КАБів поранень зазнали 20 людей, серед них двоє дітей.
  • У вівторок, 8 жовтня, російська окупаційна армія атакувала КАБами цивільну інфраструктуру Есманьської громади на Сумщині, внаслідок чого у власному домі загинуло подружжя.
Теги:
Відео
Україна
зброя
військові
ППО
російська армія
ЗСУ
США
F-16
допомога Україні
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