Нардеп Княжицький назвав запізнілим, але правильним рішення визнати УПЦ МП афілійованою з РПЦ

Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат України Микола Княжицький.

"Звичайно, це дуже важливе рішення, і я його вітаю, але воно наразі жодним чином не вплинуло на російську церкву в Україні. А треба, щоб вплинуло. Ми занадто пізно про це говоримо. Це треба було робити раніше, тому що російська церква, російський культурний вплив через мову, через культурні продукти на українське суспільство фактично відкриває нас до агресії.

По-перше, це дає привід нас атакувати - звичайно, позірні й вигадані, але вони самі собі це пояснюють, мовляв, вони захищають російську мову і російську церкву. А по-друге, тоді, коли росіяни нас атакують, вони розраховують на те, що в українців не буде сили до спротиву, - наголосив Княжицький.

За словами народного депутата, російська церква і вплив російської культури вбивають силу до спротиву проти російської агресії.

"Я вважаю, що це треба було зробити давно, а зараз треба діяти рішуче. І саме тому, до речі, Росія серед своїх вимог далі висуває масове поширення російської мови, визнання її офіційною. Вони кажуть: ні, не державною - офіційно визнайте і скасуйте всі закони, які захищають українську мову. А також про повний дозвіл на роботу російської церкви, яка є не церквою, а сектою, що пропагує антихристиянське вчення під орудою ФСБ", - додав Княжицький.