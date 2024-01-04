Нардеп Наливайченко розповів, про що йтиметься на засіданні Ради Україна - НАТО
Колишній голова Служби безпеки і народний депутат Валентин Наливайченко заявив, що Україна буде просити під час Ради з НАТО, 10 січня, підсилити нашу протиповітряну систему
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Рада Україна - НАТО відбудеться на початку наступного тижня і ми - Україна, сформулювали і передає на це засідання Ради Україна - НАТО запит на першочергове - додаткові ракети для збиття російських "Кинджалів" та інших ракет типу "Х" всілякі 101, 555, які Росія випускала особливо от 29 грудня і 2 січня по території України. Такий запит вже нами сформований і буде переданий для країн-членів НАТО, а це 31 країна, для того, щоб вони нам терміново допомогли. Дуже важливо і для наших телеглядачів шановних - це, можливо, сьогодні найважливіша інформація", - пояснив Наливайченко.
Він наголосив, що першою вже сьогодні Німеччина підтвердила, що передає нашим Збройним Силам додаткові протиракетні системи та ракети для систем IRIS-T й Patriot, а також додаткову систему Skynex, яка вдало знищує дрони: "Це те, що потрібно зараз для захисту Львова, Києва, Харкова, Одеси та майже всіх міст України".
"Я думаю, що це перші кроки Німеччини якраз підтверджують мої слова й підтверджують наш запит до Ради Україна - НАТО на такі додаткові ракети. Підсумовуючи, ракет має вистачити для українських систем протиповітряної оборони, запити наших військових аташе за кордоном сформовані й це правильно, я вітаю наші Збройні Сили та особливо Генеральний штаб, які дуже швидко сформулювали конкретні типи ракет, їх кількість, і де ми їх потребуємо. Саме для цього й потрібна Рада Україна - НАТО наступного тижня для того, щоб швидко розкидали тим країнам, які можуть нам їх швидко передати й ми їх швидко змогли завезти в Україну і передати на устаткування навколо наших міст", - підсумував нардеп.
Нагадаємо, Рада Україна - НАТО 10 січня збереться на надзвичайне засідання у відповідь на масовані удари РФ.
- Зранку 2 січня російські окупанти вдарили по Україні зі стратегічної авіації. Серія вибухів пролунала в Києві та Харкові. Унаслідок атаки загинули та були поранені люди, зруйновано будинки.
- 12 липня 2023 року відбулося перше засідання Ради Україна – НАТО, нового формату співпраці між Києвом та Альянсом.
- Під час засідання Ради Україна – НАТО Альянс засудив атаки російських окупантів на порти та іншу українську інфраструктуру, про що заявив президент України Володимир Зеленський. Також обговорили перелік деокупаційних кроків для Криму, зокрема безпекових, економічних і соціальних.
- У рамках зустрічі начальників оборонних відомств Альянсу, яка відбудеться 17-18 січня, вперше пройде засідання начальників генеральних штабів у форматі Україна - НАТО.
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