Нардеп Синютка назвав причину, через яку Трамп може відмовитись від допомоги Україні

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Що стосується наступного президента США. Я взагалі вважаю, що наш політикум має припинити дискусії про те, хто кращий для України Джо Байден чи Дональд Трамп. Сьогодні для України вкрай важлива підтримка держави США. Громадяни США обирають президентом того, кого вони вважають за потрібне", - пояснив Синютка.

Народний депутат наголосив, що Україна має більше працювати над двопартійною підтримкою в США.

"Президент Дональд Трамп є першим, хто надав Україні летальну зброю. Президент Джо Байден попередив Україну про напад Росії й допомагає нам грошима, зброєю і санкціями проти РФ. Я повністю переконаний, що президент Дональд Трамп буде допомагати Україні. Він відмовиться від допомоги Україні тільки в одному випадку - якщо Україна стане корупційною авторитарною державою. Бо це тоді зовсім інші цінності, ніж є в США та Європі. Тому справа не в Трампі, не в США, а всередині України. Ми повинні залишатись демократичною державою та не давати жодного шансу корупції всередині країні. Ми маємо обʼєднатись і на дипломатичному фронті працювати над двопартійною підтримкою з боку США", - додав він.