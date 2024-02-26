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Найближчі дні будуть надзвичайно важкими: Згурець про ситуацію на Авдіївському напрямку

26 лютого, 2024 понедiлок
10:31
Війна з Росією Сергій Згурець

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що ворог і далі намагається використовувати свою перевагу у живій силі та техніці, продовжуючи тиснути на нашу лінію оборони

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Авдіївський напрямок залишається складним, тому що ворог і далі намагається використовувати свою перевагу у живій силі та техніці, продовжуючи тиснути на нашу лінію оборони. Після виходу українських військ з Авдіївки наша лінія оборона проходила по лінії Степове - Ласточкине - Сєверне. Вчора, 25 лютого, була інформація, речник угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що наші підрозділи вже перебувають на західній частині Ласточкиного, тобто говориться, що ворог протискає нашу оборону на цій ділянці", - прокоментував військовий експерт.

За його словами, були непідтверджені повідомлення, що противник зайшов і у Ласточкине, і у Степове, що там також йдуть бої, але поки точної інформації немає.

"Можемо припустити, що ворог, використовуючи цей тиск, дійсно хоче посунути лінію оборони. Значною мірою все залежатиме від того, як будуть діяти далі наші Збройні сили. Скоріш за все, враховуючи або недостатню підготовленість фортифікаційних споруд, або перевагу противника насамперед в авіації, артилерії та живій силі, можна припустити ймовірність того, що ми відійдемо на інші позиції вглиб нашої оборони. Думаю, що зараз ці декілька днів будуть надзвичайно важкими, бо ворог намагається тиснути й на інших ділянках фронту, використовуючи вікно можливостей, яке сьогодні він має", - зауважив Сергій Згурець.

  • Напередодні, 24 лютого, моніторингова платформа DeepState повідомила, що російські терористи окупували Ласточкине на Донеччині.
  • За даними Генштабу ЗСУ, за добу на Авдіївському напрямку наші захисники відбили 14 атак ворога, зокрема в районі Ласточкиного.
  • 25 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що Сили оборони України відійшли на західну околицю населеного пункту Ласточкине на Авдіївському напрямку
Теги:
Україна
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Авдіївка
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