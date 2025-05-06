Найближчим часом слід очікувати конкретних рішень, – Сибіга про створення спецтрибуналу для РФ
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що незабаром слід очікувати конкретних рішень щодо прискорення створення спецтрибуналу для РФ
Про це він сказав під час спілкування з журналістами на відкритті виставки новітніх зразків озброєння і військової техніки українського виробництва, передає Інтерфакс-Україна.
"Я вам підтверджую, що найближчим часом слід очікувати конкретних рішень щодо прискорення процесу фіналізації створення спеціального трибуналу щодо російського злочину агресії", - заявив дипломат.
Процес координує Core Group — група юридичних експертів з 40 країн, що працює спільно з Радою Європи.
"Ми йому дуже вдячні за прискорення цих процесів", - наголосив Сибіга.
На березневому засіданні в Страсбурзі ця група завершила технічну підготовку трьох ключових документів:
1. Угода між Україною та Радою Європи
2. Статут трибуналу
3. Угода про управління трибуналом.
Ці документи тепер передадуть на політичний розгляд для остаточного ухвалення.
- 20 квітня 2024 року Комітет міністрів Ради Європи доручив генеральному секретареві розпочати підготовку документів, що сприятимуть проведенню консультацій з Україною на тему створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії.
- У лютому 2025 року генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе висловив сподівання, що спецтрибунал для РФ запустять уже цьогоріч. Для цього потрібно створити структуру й надати ресурси.
- 21 березня очільник МЗС Андрій Сибіга повідомив, що у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами для створення спецтрибуналу для Росії.
- 5 травня в ОП заявили, що спецтрибунал для Росії може запрацювати вже наступного року.
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