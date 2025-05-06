Найближчим часом слід очікувати конкретних рішень, – Сибіга про створення спецтрибуналу для РФ

Про це він сказав під час спілкування з журналістами на відкритті виставки новітніх зразків озброєння і військової техніки українського виробництва, передає Інтерфакс-Україна.

"Я вам підтверджую, що найближчим часом слід очікувати конкретних рішень щодо прискорення процесу фіналізації створення спеціального трибуналу щодо російського злочину агресії", - заявив дипломат.

Процес координує Core Group — група юридичних експертів з 40 країн, що працює спільно з Радою Європи.

"Ми йому дуже вдячні за прискорення цих процесів", - наголосив Сибіга.

На березневому засіданні в Страсбурзі ця група завершила технічну підготовку трьох ключових документів:

1. Угода між Україною та Радою Європи

2. Статут трибуналу

3. Угода про управління трибуналом.

Ці документи тепер передадуть на політичний розгляд для остаточного ухвалення.