Не думаю, що Трамп буде схиляти до чогось Зеленського, - нардеп Княжицький

Так думку в етері Еспресо висловив народний депутат Микола Княжицький.

"Я не думаю, що Дональд Трамп зараз буде схиляти до чогось Володимира Зеленського. А навіть, якщо буде до чогось схиляти, то це буде зовсім не те, що потрібно Путіну. Тому, я гадаю, що у них буде приємна вечеря і на цьому все завершиться. Можливо Трамп поспілкується з Зеленським й розповість про перебіг його розмови з Путіним. Нам дійсно важливо це знати. Сам факт цієї зустрічі дуже важливий. Адже, підтримка США сьогодні для нас одна із ключових. Тому, я не передбачаю, що цього разу мають бути якісь конфлікти, але хто його знає. Може бути все, що завгодно, однак, якби це і сталось, до жодного успіху це не призведе. Це буде розмова й обмін думками. Адже, я вже раніше говорив, що Путін не з Зеленським хоче говорити, а з Трампом про свій вплив на Європу. Це для нього зараз головне", - пояснив Княжицький.

Нардеп переконаний, що через відсутність стратегічних результатів на полі бою, Росія вдається до тактики терористичних атак цивільної енергетичної інфраструктури України.

"Росія атакує енергетичну систему України через те, що ми маємо хорошу армію. Вони ж не мають серйозних стратегічних успіхів на полі бою, а тому єдине, що їм залишається - бити по енергетиці. Ракети вони мають і тому вони це роблять. Вони атакують енергетику України не від своєї сили, а від своєї слабкості. Адже, ракетами та літаками знищити противника у військовому плані неможливо, це просто нереально. Такого в історії не було і не буде", - додав він.