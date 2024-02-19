Нідерланди уже передають Україні озброєння в рамках коаліції дронів

Про це вона сказала в інтерв'ю Delfi.

«Я не можу назвати точну кількість, але ми вже передаємо безпілотники Україні. Коаліція безпілотників дуже важлива, бо тепер ми об'єднаємо зусилля, а це означає, що ми зможемо збільшити кількість безпілотників відповідно до потреб України», - зазначила Оллонґрен.

Вона додала, що Нідерланди беруть активну участь і в коаліції щодо ППО - із системами Patriot, а також з F-16.

Оллонґрен підтвердила, що триває навчання українців польотам на F-16 та їх обслуговуванню.

"Ми також готуємо літаки до фактичної передачі. Ми оголосили, що передамо 24 літаки F-16… разом із Данією, а також Норвегією якнайшвидше. Але все має бути готовим... Я впевнена, що цього року ми зможемо розпочати їхню передачу", - зазначила пані міністр.