Нідерланди уже передають Україні озброєння в рамках коаліції дронів
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен підтвердила, що держава уже передає безпілотники Україні в рамках коаліції дронів
Про це вона сказала в інтерв'ю Delfi.
«Я не можу назвати точну кількість, але ми вже передаємо безпілотники Україні. Коаліція безпілотників дуже важлива, бо тепер ми об'єднаємо зусилля, а це означає, що ми зможемо збільшити кількість безпілотників відповідно до потреб України», - зазначила Оллонґрен.
Вона додала, що Нідерланди беруть активну участь і в коаліції щодо ППО - із системами Patriot, а також з F-16.
Оллонґрен підтвердила, що триває навчання українців польотам на F-16 та їх обслуговуванню.
"Ми також готуємо літаки до фактичної передачі. Ми оголосили, що передамо 24 літаки F-16… разом із Данією, а також Норвегією якнайшвидше. Але все має бути готовим... Я впевнена, що цього року ми зможемо розпочати їхню передачу", - зазначила пані міністр.
- Велика Британія та Латвія очолили міжнародну коаліцію з надання Україні безпілотників, завдяки чому держава отримає тисячі БПЛА, зокрема FPV-дрони.
- 17 лютого Коаліція дронів офіційно розпочала роботу в рамках Контактної групи з питань оборони України.
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