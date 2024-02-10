Німецькі генерали таємно прибули до України в день звільнення Залужного, - Bild

Про це повідомляє німецька газета Bild.

За інформацією видання, німецькі генерали були помічені в готелі Києва. Міністерство оборони Німеччини підтвердило інформацію виданню.

"Генерального інспектора Бундесверу генерала Карстен Бройера зараз супроводжує, серед інших, генерал-майор Крістіан Фройдінг, в Україні", - йдеться у відповіді німецького обронного відомства.

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Генеральний інспектор Бройер є довіреною особою міністра оборони Нимеччини Бориса Пісторіуса і був призначений ним незабаром після того, як Пісторіус вступив на посаду. Він є солдатом найвищого рангу в силах, а також діє як військовий радник федерального уряду.

Генерал-майор Крістіан Фройдінг є керівником ситуаційного центру в Україні, бере участь у всіх відповідних процесах.

За словами речниці міністерства, німецьких генералів запросив тоді ще Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.

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Метою переговорів Бундесверу в Києві став "подальший обмін інформацією про поточні оборонні потреби та майбутні військові виклики", заявила речниця Міноборони.