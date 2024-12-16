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Низька вартість і висока ефективність: Defense Express про крилату ракету "Пекло"

Оксана Ліховід
16 грудня, 2024 понедiлок
18:08
Війна з Росією ракета-дрон "Пекло"

Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що "Пекло" може виконувати завдання на відстані до 700 км, уражаючи широкий спектр цілей

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Нарощування технологічних можливостей України дає надію на перелом у ситуації на фронті. І цей перелом вже відчувається, оскільки збільшуються удари по противнику. Наразі є перші відомості про крилату ракету "Пекло". Це гібридний технологічний засіб української оборонної промисловості, який став відповіддю на виклики, що виникають на полі бою", - зауважив Рябих. 

За словами військового експерта, "Пекло" - це дрон-ракета, розроблена з урахуванням завдання створення саме дрону. Варто зазначити, що в ракетній програмі України відбулися значні зрушення. Спочатку плануючи створити дрон, "Пекло" в результаті стало крилатою ракетою. Цей виріб має довжину близько двох метрів і важить близько 50 кг. Його головна частина, зокрема бокова частина, нагадує компоненти далекобійних дронів. У ракеті використовуються новітні засоби наведення, такі як інерційна система і GPS-наведення.

Військовий експерт також додав, що завдяки високій швидкості "Пекло" може виконувати завдання, що стоять перед Силами оборони, на відстані до 700 км, уражаючи широкий спектр цілей.

"Пекло" є революційним, оскільки, замість дорогих ракет, розробляються ефективніші засоби, які можна використовувати в великих кількостях і які можуть пробивати систему протиповітряної оборони. Масштабування виробництва цієї мініракети, разом із низькою вартістю та високою ефективністю, дозволяє отримати ці засоби в більших кількостях, нарощувати виробництво та розширювати використання", - наголосив Рябих. 

  • Силам оборони передали кілька десятків дронів-ракет "Пекло", які український виробник створив у рекордні терміни – за рік.


     
Теги:
Новини
Україна
Росія
зброя
російська армія
ЗСУ
ВПК
безпілотник
Військові новини
ракетний удар
втрати окупантів
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