Низька вартість і висока ефективність: Defense Express про крилату ракету "Пекло"

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Нарощування технологічних можливостей України дає надію на перелом у ситуації на фронті. І цей перелом вже відчувається, оскільки збільшуються удари по противнику. Наразі є перші відомості про крилату ракету "Пекло". Це гібридний технологічний засіб української оборонної промисловості, який став відповіддю на виклики, що виникають на полі бою", - зауважив Рябих.

За словами військового експерта, "Пекло" - це дрон-ракета, розроблена з урахуванням завдання створення саме дрону. Варто зазначити, що в ракетній програмі України відбулися значні зрушення. Спочатку плануючи створити дрон, "Пекло" в результаті стало крилатою ракетою. Цей виріб має довжину близько двох метрів і важить близько 50 кг. Його головна частина, зокрема бокова частина, нагадує компоненти далекобійних дронів. У ракеті використовуються новітні засоби наведення, такі як інерційна система і GPS-наведення.

Військовий експерт також додав, що завдяки високій швидкості "Пекло" може виконувати завдання, що стоять перед Силами оборони, на відстані до 700 км, уражаючи широкий спектр цілей.

"Пекло" є революційним, оскільки, замість дорогих ракет, розробляються ефективніші засоби, які можна використовувати в великих кількостях і які можуть пробивати систему протиповітряної оборони. Масштабування виробництва цієї мініракети, разом із низькою вартістю та високою ефективністю, дозволяє отримати ці засоби в більших кількостях, нарощувати виробництво та розширювати використання", - наголосив Рябих.