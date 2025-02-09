Обхід санкцій, продаж нафти й нестача української зброї: Зеленський назвав три речі, на яких тримається російський ОПК
Російське військове виробництво тримається на трьох речах – це схеми обходу санкцій, високі ціни на нафту і недостатня кількість наших далекобійних ракет і дронів
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
За його даними, цього тижня понад 1260 авіабомб, майже 750 ударних дронів і більш ніж 10 ракет різних типів випустили росіяни по Україні.
"Російське військове виробництво, яке забезпечує такий терор, тримається на трьох речах – це схеми обходу санкцій, без яких у Росії не було б критично важливих компонентів, високі ціни на нафту, які було б правильно знизити, і недостатня кількість наших далекобійних ракет і дронів", - наголосив він.
Президент висловив вдячність усім партнерам, які посилюють санкції.
"Має бути більше глобальної роботи, щоб знизити можливості російської нафтової галузі. І ми й надалі будемо збільшувати виробництво наших ракет і дронів і закликаємо всіх партнерів інвестувати в український ОПК, тому що це інвестиції в захист життя", - закликав Зеленський.
- Головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що перевага російської армії в артилерії скоротилася з 1:10 до 1:2 за рік.
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