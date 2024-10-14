Обстріли Часового Яру посилюються, стріляють по цивільних, - начальник МВА Чаус

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ситуація в місті Часів Яр без змін – продовжуються обстріли, продовжується евакуація, на жаль, люди гинуть, отримують поранення. Тобто ситуація така, як на передовій. Протягом декількох днів є посилення обстрілів саме артилерією. Як приклад, вчора, 13 жовтня, ворог стріляв по цивільних. Розуміємо, що місто проглядається з дронів. А коли прилітає поряд зі скупченням цивільних людей, а це спочатку дрони, потім арта, то в результаті є загиблі та поранені. Коли вороги кажуть, що стріляють тільки по військових та критичній інфраструктурі, то це повна брехня. Стріляють вони по цивільних і дрони застосовують по цивільних", - розказав Сергій Чаус.

За його словами, ціль російських вояк – якомога більше вбити людей.

"На цей момент у Часовому Яру залишається близько 400 осіб. Можливість виїхати є, але з кожною годиною, навіть не добою, це стає складніше та небезпечніше, бо обстріли посилюються в хаотичному порядку. Не можна зрозуміти, як себе поводити в певних ситуаціях. Є мікрорайони, по яких ми могли проїхати, однак зараз це складніше зробити", – зауважив начальник Часовоярської міської військової адміністрації.