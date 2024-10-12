Про це пише інформаційний OSINT-портал DeepState.

"Невідомо скільки ще ресурсів вони готові вкласти задля подальшого просування. Якщо росіяни вирішать підтягнути резерви — ситуація сильно ускладниться. А нині основна робота бійців в тому районі проводиться у відбитті штурмів з допомогою дронів (скиди\FPV)", - йдеться у матеріалі про Часів Яр.

За інформацією джерел, противник намагається атакувати та накопичуватися в Часів-Ярівському лісництві в районі ботанічної пам'ятки природи — Рідкодуб'я на півночі від міста. Зокрема - обходячи мікрорайон "Жовтневий".

"Цим вони пробують обійти місто з флангу, адже лобові атаки через канал множаться на нуль і штурмові групи перетворюються на штурмових трупів. Битва триває...", - пише DeepState.