DeepState про Часів Яр: "безперервні штурми росіян, якщо підтягнуть резерви - ситуація сильно ускладниться"
Російські терористи продовжують витрачати ресурси та безперервно наступати на Часів Яр Донецької області
Про це пише інформаційний OSINT-портал DeepState.
"Невідомо скільки ще ресурсів вони готові вкласти задля подальшого просування. Якщо росіяни вирішать підтягнути резерви — ситуація сильно ускладниться. А нині основна робота бійців в тому районі проводиться у відбитті штурмів з допомогою дронів (скиди\FPV)", - йдеться у матеріалі про Часів Яр.
За інформацією джерел, противник намагається атакувати та накопичуватися в Часів-Ярівському лісництві в районі ботанічної пам'ятки природи — Рідкодуб'я на півночі від міста. Зокрема - обходячи мікрорайон "Жовтневий".
"Цим вони пробують обійти місто з флангу, адже лобові атаки через канал множаться на нуль і штурмові групи перетворюються на штурмових трупів. Битва триває...", - пише DeepState.
- 11 жовтня повідомлялось, що окупаційні війська дещо просунулися в Торецьку Донецької області, і підкріплюють оборону біля Часового Яру.
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