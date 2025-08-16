Одне біля Сіверська, друге в напрямку Костянтинівки: росіяни окупували два села на Донеччині, - ОСУВ "Дніпро"

Про це йдеться в офіційному інформаційному зведенні ОСУВ, опублікованому в суботу, 16 серпня 2025 року.

"Противник витіснив наші підрозділи та окупував Попів Яр", - розповідає ОСУВ "Дніпро".

Окрім того, як зазначається, "ворог окупував Івано-Дарʼївку". На інтерактивній мапі DeepState цей населений пункт позначено як окупований на половину.

