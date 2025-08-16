Одне біля Сіверська, друге в напрямку Костянтинівки: росіяни окупували два села на Донеччині, - ОСУВ "Дніпро"
Оперативно-стратегічне угруповання військ "Дніпро" підтвердило попередню інформацію OSINT-проєкту DeepState відносно захоплення росіянами села Попів Яр у районі Костянтинівки, а також заявило про взяття ворогом села Івано-Дар'ївка поблизу Сіверська
Про це йдеться в офіційному інформаційному зведенні ОСУВ, опублікованому в суботу, 16 серпня 2025 року.
"Противник витіснив наші підрозділи та окупував Попів Яр", - розповідає ОСУВ "Дніпро".
Читайте також: Карта бойових дій за період 9-15 серпня: росіяни пішли в глибокий прорив і хочуть оточити Костянтинівку
Окрім того, як зазначається, "ворог окупував Івано-Дарʼївку". На інтерактивній мапі DeepState цей населений пункт позначено як окупований на половину.
Читайте також: Путін отримав світову увагу, а Трамп – спільне фото: головні підсумки зустрічі на Алясці
- За словами президента України Володимира Зеленського, на тлі нинішніх глобальних дипломатичних консультацій відносно перспектив врегулювання російсько-українського збройного конфлікту війська РФ найближчими днями можуть посилити тиск на фронті.
- У понеділок, 18 серпня, глава держави має зустрітися з Дональдом Трампом у Вашингтоні.
