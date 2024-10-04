Окупанти обстріляли шість громад на Сумщині: травмовано одну людину
Сьогодні вночі та зранку російські окупанти 14 разів обстріляли шість громад у Сумській області. Одна людина отримала травми
Про це повідомляє Сумська ОВА.
"Вночі та зранку росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 28 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Глухівська, Шалигинська громади", - йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, по Сумській громаді з території РФ було здійснено обстріл з використанням БпЛА типу "Герань-2" (1 вибух). Внаслідок атаки травмовано одну цивільну людину.
Хотінська громада: зафіксовано пуски КАБ (3 вибухи).
Білопільська громада: здійснено пуски КАБ (4 вибухи).
Шалигинська громада: ворог бив з артилерії (8 вибухів) та мінометів (8 вибухів).
Глухівська громада: завдано атаку КАБ (3 вибухи).
Миколаївська громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух).
- У ніч на 4 жовтня російська армія вдарила безпілотниками по підприємству на Кіровоградщині, в результаті чого поранення дістав один із працівників.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.06 Купівля 41.06Продаж 41.49
- EUR Купівля 45.33Продаж 45.95
- Актуальне
- Важливе