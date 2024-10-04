Окупанти обстріляли шість громад на Сумщині: травмовано одну людину

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Вночі та зранку росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 28 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Глухівська, Шалигинська громади", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, по Сумській громаді з території РФ було здійснено обстріл з використанням БпЛА типу "Герань-2" (1 вибух). Внаслідок атаки травмовано одну цивільну людину.

Хотінська громада: зафіксовано пуски КАБ (3 вибухи).



Білопільська громада: здійснено пуски КАБ (4 вибухи).



Шалигинська громада: ворог бив з артилерії (8 вибухів) та мінометів (8 вибухів).



Глухівська громада: завдано атаку КАБ (3 вибухи).



Миколаївська громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух).