Російські дрони пошкодили підприємство на Кіровоградщині: поранено працівника
У ніч на 4 жовтня російська армія вдарила безпілотниками по підприємству на Кіровоградщині, в результаті чого поранення дістав один із працівників
Про це повідомляє голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"Чергова ворожа дронова атака не оминула Кіровоградщину. В Голованівському районі пошкоджено адмінбудівлю одного з підприємств", - написав він.
За словами Райковича, легкі травми отримав працівник підприємства.
Відповідні служби працюють на місці удару.
- Протягом доби 3 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донеччини й поранили ще двох людей.
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