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Війна з Росією: хроніка
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Окупанти постійно змінюють напрямки під час спроб оточити Авдіївку, - Тарнавський

6 січня, 2024 субота
13:20
Війна з Росією Авдіївка

Російські окупаційні війська не полишають спроб оточити Авдіївку Донецької області. На тактичному рівні вони постійно змінюють напрямки концентрації зусиль

Про це заявив командувач ОСУ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, на Таврійському напрямку не знижується кількість ворожих авіаударів. Загалом там за добу росіяни завдали 15 авіа- та один ракетний удар, провели 37 бойових зіткнень та здійснили 778 артобстрілів.

Загальні втрати ворога минулої доби склали 512 осіб та 40 одиниць військової техніки, зокрема, 5 танків, 12 бронемашин, 1 артсистема, 14 безпілотників, 6 автомобілів та 2 одиниці спецтехніки.

Тарнавський наголосив, що і далі фіксуються відмови особового складу окупантів брати участь у штурмових та наступальних діях. Солдати різними способами саботують участь в атаках екіпажі бронетехніки, адже знають, що шанс вижити у них невеликий.

  • За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті відбулося 62 бойових зіткнення між ЗСУ та військами РФ. Сили оборони відбили ворожі атаки на шести напрямках і ліквідували ще 80 окупантів.
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Авдіївка
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