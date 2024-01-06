Окупанти постійно змінюють напрямки під час спроб оточити Авдіївку, - Тарнавський

Про це заявив командувач ОСУ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, на Таврійському напрямку не знижується кількість ворожих авіаударів. Загалом там за добу росіяни завдали 15 авіа- та один ракетний удар, провели 37 бойових зіткнень та здійснили 778 артобстрілів.

Загальні втрати ворога минулої доби склали 512 осіб та 40 одиниць військової техніки, зокрема, 5 танків, 12 бронемашин, 1 артсистема, 14 безпілотників, 6 автомобілів та 2 одиниці спецтехніки.

Тарнавський наголосив, що і далі фіксуються відмови особового складу окупантів брати участь у штурмових та наступальних діях. Солдати різними способами саботують участь в атаках екіпажі бронетехніки, адже знають, що шанс вижити у них невеликий.