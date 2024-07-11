Окупанти викопують з могил труни загиблих українських воїнів, - депутатка Херсонської міськради Погомій
Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради, зазначила, що у селищах Каланчак та Брилівка на території тимчасово окупованої Херсонщини загарбники викопали та вивезли труни українських військових, які загинули у перший день повномасштабного вторгнення РФ
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Я не знаю для чого це окупанти зробили, але на минулому тижні у Каланчаку (селище Каланчацької селищної громади Скадовського району Херсонської області, - ред.) вони розкопали три могили з загиблими нашими військовими, котрі загинули у перший день повномасштабного вторгнення. Цих військових поховали наші люди. А росіянам чомусь знадобилися ці труни з українськими загиблими воїнами. А ще близько 10 трун вирили у Брилівці (селище Виноградівської сільської громади Херсонського району Херсонської області, - ред.). Окупанти просто зрівняли могили з землею. Куди вони повезли останки військових, я не знаю. Можливо, загарбники це збираються використати в обміні полонених ", - зауважила депутатка Херсонської міської ради.
На її думку, окупанти роблять все, щоб зрівняти з землею бодай якесь нагадування про українських воїнів і взагалі про Україну.
- 11 липня на Херсонщині правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вбивства хлопця в окупованій Преображенці.
- Також Центр національного спротиву повідомив, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни підготували проєкт закону "про патріотичне виховання" школярів, яке передбачає участь українських дітей у кремлівських пропагандистських рухах
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.67 Купівля 40.67Продаж 41.18
- EUR Купівля 43.96Продаж 44.8
- Актуальне
- Важливе