Окупанти викопують з могил труни загиблих українських воїнів, - депутатка Херсонської міськради Погомій

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Я не знаю для чого це окупанти зробили, але на минулому тижні у Каланчаку (селище Каланчацької селищної громади Скадовського району Херсонської області, - ред.) вони розкопали три могили з загиблими нашими військовими, котрі загинули у перший день повномасштабного вторгнення. Цих військових поховали наші люди. А росіянам чомусь знадобилися ці труни з українськими загиблими воїнами. А ще близько 10 трун вирили у Брилівці (селище Виноградівської сільської громади Херсонського району Херсонської області, - ред.). Окупанти просто зрівняли могили з землею. Куди вони повезли останки військових, я не знаю. Можливо, загарбники це збираються використати в обміні полонених ", - зауважила депутатка Херсонської міської ради.

На її думку, окупанти роблять все, щоб зрівняти з землею бодай якесь нагадування про українських воїнів і взагалі про Україну.